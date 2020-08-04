2020-08-04T12:42:55+03:00
Общество

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусора

За день им удалось собрать почти две тонны битого секла, ржавого металла и пластика [фото]
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусораВ Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусораФото: ДВРПСО МЧС России
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О том что с мусором надо что-то делать особенно активно начали говорить только в начале прошлого десятилетия. Впрочем, ученные давно уже бьют тревогу – по их словам уже в самом ближайшем будущем человечество может пройти так называемую точку невозврата. Если сейчас планета еще кое-как справляется с очисткой себя от мусора, то в следующие пять – десять лет естественные фильтры Земли перестанут работать и тогда миру грозит глобальная экологическая катастрофа.

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусора Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусораФото: ДВРПСО МЧС России

Отходы жизнедеятельности уже сейчас негативно влияют на окружающую среду – мировой океан бороздят настоящие острова из пластика, убивающие все живое на своем пути. Специалисты отмечают – в морях стало значительно меньше рыбы и морских зверей. Уменьшается выработка кислорода в лесах и океанах, качество воды год за годом уменьшается.

Единственный способ предотвратить «мусорный апокалипсис» начать очищать Землю самим. В частности, акцию «Чистый берег» на побережье Татарского пролива решили провести жители села Датта. Им помочь вызвались сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые в этом году выехали на побережье для проведения водолазных сборов.

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусора Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусораФото: ДВРПСО МЧС России

Кстати, Датта расположено в Ванинском районе Хабаровского края, на песчаном полуострове, с трёх сторон окружённом водой. И для них проблема экологической безопасности как никогда актуальна.

- В минувшее воскресенье на берегу моря собрались около сотни жителей Ванино и Датта, которые поддержали Всероссийский проект «Вода России». Вместе с ними в эко-субботнике приняли участие 25 спасателей, которые накануне прибыли из Хабаровска в бухту Малый сторож, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусора Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусораФото: ДВРПСО МЧС России

Вместе участники акции очистили от стекла, ржавого железа и пластикового мусора более полутора километров берега.

- Конечно, нам очень повезло, что в этом году рядом с нашим селом оказались спасатели МЧС России, они очень нам помогли, спасибо им огромное, - отметила Вера Бурмышева, глава администрации Даттинского сельского поселения.

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусора Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусораФото: ДВРПСО МЧС России

Всего добровольным экологам удалось собрать и вывезти в мешках на свалку почти 2 тонны мусора и габаритного хлама. Совместная работа так вдохновила спасателей, что вечером они еще и помогли местным жителям смонтировать детскую игровую площадку, а в благодарность за помощь работники Дома культуры пригласили водолазов на двухчасовой концерт.

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусора Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровском крае спасатели помогли жителям села Датта очистить побережье от мусораФото: ДВРПСО МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU

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