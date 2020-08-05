2020-08-04T15:31:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 5 августа

Число случаев заражения приближается к восьми тысячам
Александр ШТААЛЬ
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Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 5 августа ФОТО: региональный минздравКоронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 5 августа ФОТО: региональный минздрав
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По данным на утро 5 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений достигло 7961. Из них выздоровели 5357 человек, скончались 65 человек, остальные получают лечение. За сутки выявили 100 новых случаев заражения.

- Больше всего среди заболевших людей в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 26 пациентов старше 65 лет, пять детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет. Девять человек из вновь выявленных пациентов – это бессимптомные носители. У 45 процентов пациентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечатся 226 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются около 2,2 тысяч человек контактировавших с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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