2020-08-05T07:51:41+03:00
Общество

Как вырастить урожай кабачков в Хабаровском крае

Про кабачки от А до Я «Комсомолке» рассказала Екатерина Голованова, огородник с 50-летним стажем
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Как вырастить урожай кабачков в Хабаровском краеКак вырастить урожай кабачков в Хабаровском краеФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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О кабачках в первую очередь нужно знать то, что они - очень требовательны к теплу. Поэтому высаживать кабачки на огороде нужно в середине мая, когда температура воздуха составляет не ниже 10 градусов - заморозки растения совершенно не переносят. Также кабачки устойчивы к засухе, но при этом слишком обильный полив может погубить ваш урожай.

ПОСЕВ

- Я подбираю семена кабачков так называемых кустовых сортов - это очень удобно, они не пускают плети, растут как бы большой кучей, - делится с «КП» Екатерина Голованова, жительница Хабаровского края, всю жизнь посвятившая работе на земле. - Рассаду лично я не высаживаю - но если вы хотите получить урожай пораньше, то можно дома в стаканчиках вырастить сначала небольшие растения, а потом уже посадить их в грунт и накрыть полиэтиленом. Я обычно не заморачиваюсь, семена хорошо растут и сразу в грунте, без проращивания.

Хорошо растут кабачки на компостных кучах, но можно посадить их и на обычной грядке Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Хорошо растут кабачки на компостных кучах, но можно посадить их и на обычной грядкеФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Хорошо растут кабачки на компостных кучах, но можно посадить их и на обычной грядке. Для посева выкапываются лунки, в которые вносят перегной или навоз, а затем их присыпают землей, чтобы получилась своеобразная горка. Расстояние между такими «горками» должно быть не меньше метра. Если вы предпочитаете садить кабачки рядами - расстояние между ними также должно быть около метра, кабачки не любят скученности, им необходимо пространство.

Затем в земле делаются углубления, и семена в них укладываются плашмя, не вертикально - это важно, потому что когда кабачки начнут прорастать, им будет легче освободиться от кожуры и пробраться сквозь землю. Обычно в одну лунку кладут по пять семян - а когда те прорастают, то их прореживают, оставляя два-три самых крепеньких ростка. Чтобы ускорить появление всходов, можно укрывать кабачки пленкой - однако укрытие необходимо проветривать ежедневно, чтобы не создать высокую влажность.

Растения образуют много плодов уже к середине июля Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Растения образуют много плодов уже к середине июляФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД И СБОР

Растения образуют много плодов уже к середине июля. Получается, что с момента посадки до первого урожая проходит около двух месяцев. В эти два месяца возле растений необходимо рыхлить почву, производить прополку и умеренный полив, подкармливать коровяком - настоянным на воде навозом. Первая подкормка производится, когда растения выпускают 4-5 листочков. А через семь-восемь дней можно подкормить ваши кабачки еще раз. Кроме того, необходимо регулярно удалять листья с нижнего яруса, чтобы они не начали гнить. Также нужно следить, чтобы урожай не поедала охочая до него божья коровка.

На этом фото сорт кабачка с забавным названием «Кеша-Цукеша» Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

На этом фото сорт кабачка с забавным названием «Кеша-Цукеша»Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

За неделю до того, как сорвать свеженькие кабачки, нужно перестать их поливать, чтобы не ухудшилось качество плодов. Кабачки плодоносят до самых заморозков, примерно до конца сентября. Когда будут сорваны последние плоды - остатки растения необходимо убрать с грядки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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