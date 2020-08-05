Капустные премудрости: как выращивать капусту в Хабаровском крае до самых заморозков?

Если вы - начинающий огородник, то, как и автор этого материала, будете немало удивлены тому, сколько возни потребуется, чтобы вырастить столь заурядный и привычный всем овощ, как капуста. Однако при соблюдении всех условий вы сможете питаться капустой (если пожелаете) чуть ли не до первого снега - настолько выносливой она станет, выпестованная вашими заботливыми руками. О том, как правильно выращивать капусту, нам рассказала бессменный спикер нашей дачной рубрики - Екатерина Голованова, дачница с 50-летним стажем из Хабаровского края.

СОБЛЮДАЕМ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

- Прежде всего: капуста бывает ранняя, среднеспелая и поздняя, - говорит Екатерина Тимофеевна. - Раннюю капусту начинают высеивать в середине марта в рассадные ящики. Семена у капусты очень мелкие, поэтому их высеивают в небольшой по размеру ящик на расстоянии трех-четырех сантиметров друг от друга рядами. Если вы сеете капусту, например, не в квартире, то следите за температурой - она должна быть не ниже 12-14 градусов.

Почву для ранней капусты готовят заранее - берут в равных долях перегной, песок, торф и хорошенько перемешивают. После посева землю обильно поливают и оставляют на солнечном месте до появления всходов. Как только появились первые листочки - полив прекращают, а сеянцы пикируют в пластиковые стаканчики - подойдут из-под сметаны. В это время температура воздуха должна быть не ниже +18+20 градусов, но постепенно температуру нужно снижать - перенести ящики в более прохладное место и периодически проветривать, полив также постепенно уменьшают. Можно внести в почву подкормку через 7-10 дней после пикировки - подойдет коровяк - настоянный на воде навоз - с добавлением минеральных удобрений. Вторую и третью подкормку делают в основном уже только минеральными удобрениями раз в 10 дней.

Раннюю капусту высаживают в открытый грунт в середине маяФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ПЕРЕСАЖИВАЕМ В ГРУНТ

Раннюю капусту высаживают в открытый грунт в середине мая. Что касается поздних сортов, то они высеиваются сразу в парник на огороде, минуя стадию рассады, в середине апреля. А в конце мая, когда поздняя капуста немного подрастет, ее пересаживают в грунт.

Схема посадки капусты - рядами 50 на 50 сантиметров. Саженцы опускают в хорошо политые лунки и засыпают сверху почвой на два-три сантиметра. Через десять дней после посадки растения подкармливают разбавленным коровяком и аммиачной селитрой, подкормку необходимо производить два-три раза за весь цикл роста овоща.

Ранние сорта капусты созревают к середине июля, в это время поздняя капуста еще растет на грядке, ее время сбора придет только в конце сентября - начале октября. Чтобы ваш урожай не был испорчен бабочками-капустницами, необходимо обрабатывать грядки (чем и как - читайте в нашем материале «Какие вредители встречаются на огородах в Хабаровском крае и чем их травить?»).

Наиболее популярные в Хабаровском крае раннеспелые сорта: «Малахит», «Июньская», «Номер первый грибовский 147», «Гибрид трансфер», «Скороспелая».

Среднеспелые: «Белорусская 455», «Слава 1305», «Надежда», «Сибирячка 60».

Поздние сорта капусты: «Русиновка», «Зимовка 1474», «Амагер 611».