2020-08-05T10:29:43+03:00
Общество

Перевозчики и общепит Хабаровского края получат налоговые льготы

Поправки в краевой закон о налогах и налоговых льготах приняли депутаты Законодательной думы
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Перевозчики и общепит Хабаровского края получат налоговые льготыПеревозчики и общепит Хабаровского края получат налоговые льготыФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва завершили работу первого полугодия. В последние месяцы много принятых законов касалось защиты населения от последствий пандемии коронавируса нового типа. В конце июля на внеочередном заседании сразу в двух чтениях были приняты поправки в закон о региональных налогах. Депутаты согласились с тем, что необходимо облегчить налоговую нагрузку для общепита, гостиничного бизнеса и транспортных предприятий. Речь идет о тех предприятиях, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, именно этот сегмент бизнеса пострадал сильнее всего.

Перевозчики и общепит Хабаровского края получат налоговые льготы Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Перевозчики и общепит Хабаровского края получат налоговые льготыФото: Законодательная дума Хабаровского края

Как рассказал министр инвестиционного развития и предпринимательства региона Максим Тарасов, докладывая о сути предлагаемых поправок, налог на имущество организаций для гостиниц, отелей, кафе и ресторанов снижен с 2,2 процента до 1,1 процента. Ставки транспортного налога на автобусы уменьшены в два раза. Коды по ОКВЭД: 55; 56; 49.31.2 и 49.39.11.

- Проект закона разработан во исполнение плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, - отметил Максим Тарасов.

В Хабаровском крае к субъектам МСП относятся 229 гостиниц и хостелов, 1411 предприятий общепита. В 2019 году они суммарно уплатили налогов 7,4 миллиона рублей. С учетом льгот, в 2020 году выпадающие доходы бюджета края по налогу на имущество организаций составят 3,7 миллиона рублей.

Перевозчики и общепит Хабаровского края получат налоговые льготы Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Перевозчики и общепит Хабаровского края получат налоговые льготыФото: Законодательная дума Хабаровского края

Если говорить о регулярных пассажирских перевозках в городском и пригородном сообщениях, то в крае работает 61 предприятие, относящееся к МСП. Пять перевозчиков возят пассажиров по международным маршрутам и 114 предприятий перевозят людей «прочим сухопутным транспортом». По данным налоговой службы, поступления от указанных транспортных организаций в 2019 году составили 7,7 миллиона рублей. Выпадающие доходы по транспортному налогу в этом году составят 6,8 миллиона рублей.

Поправки были приняты единогласно, налоговые льготы начинают действовать с 1 января 2020 года.

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