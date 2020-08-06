Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 6 августа ФОТО: региональный минздрав

По данным на утро 6 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений составило 8058. Из них выздоровевших 5483, скончавшихся 67, остальные получают лечение. За последние сутки в крае зарегистрировали 97 новых случаев заболевания.

- Больше всего пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 12 пациентов старше 65 лет, 11 детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет. Бессимптомные носители среди вновь выявленных пациентов семь человек. У 40 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечатся 237 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше 2,1 тысячи людей, контактировавших с заболевшими.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.