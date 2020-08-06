Мероприятия онлайн на неделю в Хабаровске: новинки кино и театра. Фото: скриншот с трейлера фильма

ФИЛЬМЫ ОНЛАЙН

В онлайн-кинотеатре Nonfiction появился ряд интересных новинок, о которых хотелось бы рассказать подробнее.

«Хватит!» (18+) - документальный сериал. Фото: скриншот с трейлера фильма

Первая из них затрагивает очень серьезную тему - домашнего насилия. Сериал 2020 года с громким названием «Хватит!» (18+) - это оригинальный документальный проект, созданный Nonfiction.film в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром START и студией «Амурские волны». Всего в «Хватит!» шесть серий, каждая из которых посвящена отдельному аспекту насилия.

Сериал показывает истории женщин, переживших насилие в разных ситуациях - на работе, в роддоме, дома, во взрослом и детском возрасте. Откровенные рассказы и цифры станут поводом для разговора, в котором мужчина и женщина наконец-то услышат друг друга. И смогут сказать то, о чем раньше молчали. Первый эпизод проекта посвящен проблеме домашнего насилия: герои Ирина, Настя, Оксана и Александр делятся своими историями, а ведущие Владимир Мишуков и Настя Красильникова рассказывают о способах выхода из таких ситуаций и о том, как помочь жертвам насилия.

«Песочный человек» (16+) - однажды утром Бенно находит в своей постели песок. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Песочный человек» (16+) - странная история, которая начинается с того, что главный герой - Бенно - однажды утром находит в своей постели песок. Сначала он старается не обращать на это внимание, но позже понимает, что этот песок сыплется из него. Количество песка день ото дня увеличивается, и Бенно чувствует, что его время начинает бежать быстрее и жизнь разрушается. Он вынужден обратиться за помощью к Сандре, хозяйке кофейни, расположенной этажом ниже. Бенно ненавидит ее, но начинает мечтать о ней каждую ночь. Вместе они обнаруживают, что песок из Бенно сыплется сильнее, когда он говорит неправду. Сандра становится его единственной надеждой на спасение.

РУССКАЯ КЛАССИКА С АНГЛИЙСКИМ АКЦЕНТОМ

Далее вас ждет интересная подборка онлайн-спектаклей, поставленных по мотивам русской классики. Спектакли идут вкупе с английскими субтитрами - весьма полезная опция для тех, кто изучает английский язык.

«Онегин» (18+) - разрушает все ожидания от романа Пушкина в стихах. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Онегин» (18+) - получивший премию «Золотая маска» в 2014 году, разрушает все ожидания от романа Пушкина в стихах. Он помещает вас в современный мир: в мысли, надежды, отчаяния, страсти и разочарования главных героев - Онегина, Татьяны, Ольги и Ленского.

- Мне хотелось прибегнуть к довольно радикальному приему и избавить спектакль от каких бы то ни было характерных атрибутов среды и эпохи романа: обычаев, обрядов, быта, нравственных ценностей русской деревни и столичного Петербурга. Поместить героев в своего рода вакуум - в коробку сцены, - говорит о спектакле его режиссер Тимофей Кулябин.

«Чайка» (12+) от режиссера Юрия Бутусова посвящена актрисе Валентине Караваевой. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Чайка» (12+) от режиссера Юрия Бутусова посвящена актрисе Валентине Караваевой.

Валентина Ивановна Караваева (1921-1998) - русская актриса, звезда популярнейшего в середине прошлого века фильма «Машенька», актерская судьба которой оборвалась очень рано. После тяжелой автомобильной аварии она лишилась возможности сниматься в кино, не было удач и в театре. Потеряв все, она не потеряла себя и до конца своих дней оставалась актрисой с большой буквы. В полной нищете и забвении, в своей маленькой квартирке перед любительской камерой она играла Нину Заречную. Так она и умерла... Рядом лежала сделанная ею чайка, птица из проволоки, бумаги и перьев...

Смысл жизни для людей, населяющих вымышленный мир чеховской «Чайки», - театр, который больше жизни, больше любви, который замещает все, принося боль, одиночество, уничтожая и калеча души. Люди, отдающие себя на службу театральному чудовищу, часто бывают несчастны, может быть, даже слишком часто и незаслуженно, но, вероятно, они знают что-то, чего не знает никто.

«Три сестры» (16+) - почти весь актерский состав общается на протяжении всего спектакля на языке жестов. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Три сестры» (16+) - Тимофей Кулябин, художественный руководитель театра «Красный факел» в Новосибирске, взял классическую пьесу Антона Чехова и переосмыслил ее как эпическую притчу о поиске гармонии через страдания. Весь актерский состав, за исключением одного актера, общается на протяжении всего спектакля исключительно на языке жестов, при этом герои беззащитны перед огромным «звучащим» миром, а эгоизм, замкнутость и отсутствие взаимопонимания опасны и чреваты катастрофой.

КИНОТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«Ну хорошо, а что сейчас можно увидеть, выбравшись за пределы своих четырех стен?» - спросите вы. Напоминаем, что обычные кинотеатры в Хабаровске пока не функционируют, но если вы обладаете собственным автомобилем - смело отправляйтесь в автокино на Заимке. Узнать актуальное расписание сеансов и стоимость «въездного» билета вы можете в Instagram кинотеатра, а мы тем временем расскажем о фильмах, которые вы сможете там посмотреть.

«Неистовый» (18+) - триллер. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Неистовый» (18+) - триллер.

Нет ничего опаснее человека, доведенного до точки кипения. Особенно если жизнь обошлась с ним несправедливо, и теперь ему нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре.

В главных ролях: Рассел Кроу, Джимми Симпсон, Карен Писториус, Гэбриел Бейтман, Энн Мари Лейтон.

«Артур и Мерлин: рыцари Камелота» (16+) - приключенческий боевик. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Артур и Мерлин: рыцари Камелота» (16+) - приключенческий боевик.

Измученный войной Король Артур возвращается в Камелот после десятилетий борьбы с Римской империей. Но в его отсутствие его незаконнорожденный сын Мордред объявил себя королем и стал притязать на королеву Гвиневру. Артур вместе с верными рыцарями Круглого стола вновь должен сражаться, чтобы вернуть свою корону. Но придет ли на помощь Мерлин? И как далеко может зайти король ради спасения чести своей королевы?

В главных ролях: Ричард Шорт, Джоэль Филлимор, Стелла Стокер, Ричард Брэйк, Оливия Бернстоун, Эмили Хэй.

«Хэппи-энд» (12+) - драма, комедия. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Хэппи-энд» (12+) - драма, комедия.

История большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота. У них есть все, чтобы быть счастливыми, нет только потребности в этом. Они ничем не отличаются от многих других.

В главных ролях: Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матье Кассовиц, Фантина Ардуин.