«О чем люди думали?»: в Хабаровском крае штормовая погода застала врасплох людей на резиновых лодках Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За минувшие сутки, 5 августа, спасателям из Комсомольска-на-Амуре дважды пришлось выручать людей, оказавшихся в заложниках штормовой погоды. Стихия застала людей врасплох, когда те плыли в резиновых лодках. Одни пострадавшие дрейфовали на неуправляемом плавсредстве, еще один рыбак вообще оказался в воде, но смог добраться до ближайшего островка.

ПЕРВЫЙ КРИК О ПОМОЩИ

Сообщение от терпящих бедствие в службу спасения поступило в 17:30. О помощи просили двое мужчин, оказавшихся на реке в неуправляемой лодке. На поиски дежурная смена спасателей отправилась на катере «Кальмар». Искали потерпевших больше 40 минут, операция в итоге завершилась успешно.

- Был сильный северный ветер, дождь, трудно было что-либо разглядеть в вечернее время на штормящем Амуре, - рассказал Олег Саяпин, спасатель Хабаровского отряда МЧС России. - Спасло ситуацию то, что у пострадавших была телефонная связь, хотя они не ориентировались, где находятся. Когда пострадавших нашли, выяснилось, что у них в двухместной резиной лодке заглох двигатель. Ни весел, ни спасательных жилетов у них не было. О чем люди думали, отправляясь в плавание по Амуру в непогоду?

Мужчин благополучно спасли, доставив их в Город юности. Когда люди вышли на берег и выгрузили резиновую лодку, спасателям в 19:30 поступил еще один сигнал.

ВТОРОЕ СПАСЕНИЕ

На этот раз помощь требовалась рыбаку 1987 года рождения, лодка которого перевернулась в воде. Позже выяснили, что причиной тому стал сильный ветер. Однако мужчина смог вплавь добраться до острова. Он успел скинуть сапоги, спасательный жилет сорвало с него, телефон намок, однако пострадавший смог набрать «112» и попросить помощи. После этого связь оборвалась. Искать его пришлось практически вслепую.

Рыбака благополучно доставили в Комсомольск-на-Амуре. Ему настоятельно советовали впредь не рисковать собственной жизнью и обязательно смотреть прогноз погоды, прежде чем отправиться в плавание.

Жителей региона убедительно просят сохранять бдительность и быть предельно осторожными во время непогоды. Отправляться в плавание в плохую погоду категорически запрещено. Подобные прогулки на воде могут закончиться трагически.