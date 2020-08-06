Пять лет ТОСЭР на Дальнем Востоке

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Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – это территория с особым правовым режимом ведения деятельности, предлагающая ряд налоговых льгот и административных преференций для инвесторов. Цель создания ТОСЭР – формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Пять лет назад ТОСЭР были сформированы на Дальнем Востоке. Об особенностях функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в формате круглого стола рассказали И. О. заместителя председателя Правительства Хабаровского края – министр экономического развития Хабаровского края, Виктор Дмитриевич Калашников, председатель межрегионального отделения объединения «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО, исполнительный директор проекта Индустриальный парк "Авангард", Денис Алексеевич Грось и инвестиционный директор по развитию Хабаровского края Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Алексей Валерьевич Чепурных.

И. О. Заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министр экономического развития Хабаровского края Виктор Дмитриевич Калашников Фото: Сергей ПЯТКОВ

Денис Грось, председатель межрегионального отделения объединения «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО, исполнительный директор проекта Индустриальный парк "Авангард" Фото: Сергей ПЯТКОВ