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Радио «Комсомольская Правда»

Нематериальное наследие

Прямой эфир 6 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Номер для Ваших сообщений: +79622233883

Номер для Ваших сообщений: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В крае ежегодно проводятся мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию самобытной культуры коренных малочисленных народов, включая родные языки. Депутаты Хабаровской краевой думы предложили на рассмотрение Законопроект о нематериальном наследии КМНС. Что это такое и для чего нужен законопроект сегодня будем разбираться с председателем постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольгой Ушаковой и генеральным директором музея им Гродекова, депутатом Краевой законодательной думы ХК Иваном Крюковым.

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Крюков, генеральный директор музея им Гродекова, депутат Краевой законодательной думы

Иван Крюков, генеральный директор музея им Гродекова, депутат Краевой законодательной думы

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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