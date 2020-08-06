Нематериальное наследие

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В крае ежегодно проводятся мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию самобытной культуры коренных малочисленных народов, включая родные языки. Депутаты Хабаровской краевой думы предложили на рассмотрение Законопроект о нематериальном наследии КМНС. Что это такое и для чего нужен законопроект сегодня будем разбираться с председателем постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольгой Ушаковой и генеральным директором музея им Гродекова, депутатом Краевой законодательной думы ХК Иваном Крюковым.

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Фото: Сергей ПЯТКОВ