«Он уже на дне лежал»: подростки в Хабаровском крае, рискуя жизнью, спасли тонущих сверстников

«Он уже на дне лежал»: подростки в Хабаровском крае спасли тонущих сверстников Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Подростки из села Даппы спасли жизнь двум своим сверстникам. Известно, что происшествие случилось 13 июля на озере Хумми Комсомольского района. Сначала в районе водоема слышался детский смех и плеск воды, а потом неожиданно раздался крик о помощи. Тонули два подростка: мальчик Степан и девочка Женя.

РЕАКЦИЯ ПОДРОСТКОВ-СПАСАТЕЛЕЙ

Ребята, которые в это время прогуливались по берегу, практически молниеносно отреагировали на сигнал о помощи. Один из них - девятиклассник Алексей Пивовар - бросился в воду и поплыл на помощь, его одноклассник Иван Рогатин ждал на берегу.

Парень доплыл до Жени, которая отчаянно била руками по воде, захлебывалась и просила о помощи. Подросток вместе с девочкой доплыл до берега, оставил ее на попечение друга и поплыл обратно. Голова Степана к тому моменту уже скрылась под водой. Ориентироваться пришлось по пузырькам на поверхности водной глади. Леша набрал воздуха в грудь и нырнул.

- Я не видел его, вода была очень мутная. Искать приходилось наощупь. Не помню, с какой попытки, наконец, нашел. Он уже на дне лежал. Я схватил за первое, что попалось, оказалась рука, и потащил на поверхность, а затем и на берег, - вспоминает сам Алексей о том случае.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ СТЕПАНА

Спасенный мальчик, когда его вытащили на берег, не дышал. Никого из взрослых рядом не оказалось, время терять было нельзя. Подростки не растерялись и начали оказывать первую помощь самостоятельно. Иван очистил рот мальчика и начал делать искусственное дыхание, а Алексей делал непрямой массаж сердца. Борьба за жизнь спасенного продолжалась, пока Степа не открыл глаза и не пришел в сознание. Потом юные герои проводили спасенных сверстников по домам.

К слову, о правилах оказания первой медицинской помощи мальчишки знают по урокам ОБЖ. Это был их первый опыт применения знаний на практике. Позже они рассказали о произошедшем родителям.

- Когда Алексей рассказал, в первую очередь был, конечно, страх за их жизнь. Потом уже гордость, что мой сын - герой, - рассказывает Евгения Пивовар, мама Алеши.

Отец Ивана, в свою очередь, ощутил гордость за парня.

- Я понял, что воспитываю человека с добрым сердцем и огромной душой, способного на мужские поступки. Человеком стать не каждый сможет, - сказал Александр Тихонов.

О ГЕРОЯХ

Иван и Алексей дружат давно, занимаются спортом. Пока они не решили, кем хотят стать, но предпочтения у Алексея - освоить профессию архитектора, а Иван склоняется к профессии кондитера. Сейчас юные герои занимаются волонтерством в добровольческом отряде «Движение вверх» - оказывают адресную помощь ветеранам войны и труда, боевых действий. Они искренне считают, что на их месте любой поступил бы именно так.

За отважный поступок ребят наградили грамотами и памятными подарками. В ближайшее время ведомственные благодарности и грамоты за подписью начальника регионального управления МЧС России генерал-майора внутренней службы Матвея Гибадулина вручат юным героям.