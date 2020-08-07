Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 7 августа ФОТО: региональный минздрав

По данным на утро 7 августа 2020 года, в Хабаровском крае всего 8178 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечившихся 5609, скончавшихся 69, остальные получают лечение. За последние сутки в крае зарегистрировали 120 новых случаев заболевания в основном в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

- Большинство пациентов – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 12 пациентов старше 65 лет. При этом почти 10 процентов заболевших – это бессимптомные носители. У 40 процентов зараженных пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Примерно у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечится 231 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше 2,1 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.