Хабаровский центр глазной хирургии: современное лечение глазных заболеваний ФОТО: ХФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Причины тому могут быть разные: это и наследственность, и естественное старение организма, и неправильное питание, и травма глаза. В большинстве случаев, при своевременном обращении к офтальмологу, заболевания можно предотвратить на ранней стадии. Пожилым людям рекомендовано проходить обследование два раза в год, а молодым, которых ничего не беспокоит, достаточно одного раза в год.

Хабаровский центр глазной хирургии призван оказать специализированную офтальмологическую помощь жителям Дальнего Востока. Врачи и средний медицинский персонал центра обладают высоким уровнем подготовки и большим клиническим опытом. Свой профессионализм сотрудники приобрели в результате кропотливого труда. Они постоянно повышают свою квалификацию и осваивают новые методы работы.

В центре вы можете пройти полное диагностическое обследование состояния глаз, в том числе осуществить оптическую когерентную томографию для определения оптимально подходящей методики лечения, возможности и целесообразности проведения той или иной офтальмологической операции. Применение современного медицинского оборудования известных зарубежных марок позволяет выявить практически все заболевания глаз на ранней стадии.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ И ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Катаракта - это одно из самых распространенных заболеваний глаз, которое, к слову, с каждым годом охватывает все большее число дальневосточников. И если раньше этот недуг был синонимом слепоты, то сейчас офтальмология шагнула далеко вперед, и избавиться от катаракты возможно в самые кратчайшие сроки без долгого ожидания!

В Хабаровском центре глазной хирургии лечение катаракты проводится безопасным и высокотехнологичным методом факоэмульсификации. Операция проводится амбулаторно, без общего наркоза, под местной капельной анестезией, с имплантацией искусственных хрусталиков премиум-класса производства США. В день операции пациент находится в центре два-три часа, а сама операция занимает не более 15 минут. В большинстве случаев уже через несколько минут после операции к пациенту возвращается зрение. Лежать в стационаре не нужно, после осмотра пациент может самостоятельно ехать домой, что очень комфортно для пациента! Оперирующие врачи: А. В. Власов - врач-офтальмолог высшей категории и И. В. Петрушенко. Совокупный операционный опыт врачей - более 40 лет и насчитывает более пятидесяти тысяч успешно выполненных операций!

В Хабаровском центре глазной хирургии проводится обширный спектр лазерных операций, существующих в современной офтальмологии: лазерное лечение вторичной катаракты, глаукомы, диабетической ретинопатии, тромбоза вен сетчатки, периферической дистрофии сетчатки. Все лазерные операции проводятся амбулаторно и не требуют предварительной сдачи анализов. Сама операция длится не более 15 минут и легко переносится пациентом. После операции пациент может отправляться домой. Лазерный хирург: опытный врач-офтальмолог И. И. Малютин.

АППАРАТНЫЕ И ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ

Кроме того, в центре осуществляется лечение дистрофии сетчатки путем интравитреальных инъекций анти-VEGF препаратов (позволяет остановить патологическое разрастание сосудов), склероукрепляющие операции (направленные против прогрессирующей миопии), хирургия птоза век и доброкачественных новообразований.

А с недавних пор в центре начал работу высококвалифицированный детский офтальмолог. Прием детей с первых дней жизни ведет врач-офтальмолог высшей категории Д. А. Дубко. По итогам диагностики врач-офтальмолог поставит вам диагноз, при необходимости назначит лечение и даст исчерпывающую информацию о состоянии зрительных функций юного пациента. В центре осуществляется аппаратное лечение, которое позволяет улучшить зрение, а также успешно борется с такими глазными заболеваниями, как: миопия (близорукость), дальнозоркость (гиперметропия), косоглазие, астигматизм, спазмаккомодации, компьютерный зрительный синдром, хроническое зрительное утомление и прочими.

Записаться на прием в «Хабаровский центр глазной хирургии» можно по телефонам: 8 (4212) 70-03-34; 8-914-401-16-87. Адрес: ул. Металлистов, 1 А.

Более подробно на сайте: KHVGLAZ.RU.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Автор текста: Евгений ШЛЯПНИКОВ