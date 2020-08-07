В Хабаровске отметят день офтальмолога и 93 годовщину со дня рождения Святослава Николаевича Федорова ФОТО: ХФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»

МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

В стране сейчас действуют 11 филиалов «Микрохирургии глаза»: головной в Москве и 10 филиалов по всей стране. Есть свой МНТК и в Хабаровске. Передовой медицинский комплекс оказывает офтальмологическую помощь пациентам со всего Дальнего Востока, проводя в год десятки тысяч операций, возвращающих людям зрение.

В стране появилось множество коммерческих клиник, обещающих пациентам вроде бы то же самое, что и в МНТК, но на деле их возможности несравнимы с МНТК. Главные козыри «Микрохирургии глаза» - новейшее оборудование, самые передовые технологии и современные материалы для проведения сложнейших офтальмологических операций, и, конечно же, врачи-офтальмологи, прошедшие мельчайшее сито отбора - лучшие из лучших в сфере глазной хирургии.

- Если в какой-то клинике есть хотя бы один фемтосекундный лазер, то она уже считается ультрасовременным учреждением, - рассказывает Олег Коленко, директор Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» Минздрава России. - А у нас таких установок три! Мы ежедневно проводим по-настоящему уникальные операции. Операции, которые в ДФО не делает больше никто.

Филиал ежедневно совершенствуется. В эти дни, например, в операционной устанавливают новейшее стерилизационное оборудование, аналогов которому нет во всем ДФО. Развитие в МНТК идет ежедневно, это позволяет оставаться в лидерах не только в России, но и в мировой офтальмологии. Ежемесячно в филиале проводится около трех тысяч операций. Со снятием ограничений, связанных с пандемией коронавируса, количество операций вновь неуклонно растет, что говорит о том, что помощь, которую оказывает Хабаровский филиал, очень востребована.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ

Все это стало возможным благодаря уникальному ученому, общественному деятелю и политику Святославу Федорову, добившемуся открытия в России целой сети таких комплексов. Память учителя в Хабаровском филиале чтут и свято соблюдают традиции, заложенные Федоровым еще при открытии.

- Нашего учителя мы прекрасно помним. Два раза в год - в день его рождения и в день гибели, - мы собираемся перед его монументом, возлагаем цветы и вспоминаем Святослава Николаевича добрыми словами, - рассказывает Олег Коленко. - При жизни он сказал много мудрых слов, например: «Я не могу быть счастлив в одиночку», то есть он всегда видел силу нашей страны только в единстве. Другой девиз Святослава Николаевича: «Вместе со всеми, ради блага каждого» - и в этом был весь Федоров. Учителя с нами нет уже 20 лет, но тем не менее все филиалы работают и развиваются. Система МНТК, заложенная им, показала свою жизнеспособность, что говорит о правильности его идей. Он был глобальным человеком, который развивал не только медицину, но и страну, и мы об этом помним.

Каждый год накануне дня рождения Святослава Федорова и в его честь в Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» проходит своеобразная акция: всю неделю сотрудники центра бесплатно диагностируют больных. Раньше, еще до пандемии, врачи выезжали в дома ветеранов, интернаты и детские дома. Сейчас в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки такие выезды нежелательны. Так что врачи бесплатно осматривали тех пациентов, которые сами обращались в МНТК. По мнению специалистов, это станет лучшим подарком Учителю от благодарных учеников.

Адрес: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211.

info@khvmntk.ru

Единый информационный телефон: 8 (4212) 25-27-37.

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