В Биробиджане снова поплыло несколько улиц

И так - каждый раз после дождей! Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В конце июня на столицу ЕАО обрушился мощный циклон, превратив территорию города, построенного на заболоченной местности, в труднопроходимую местность. Дождевые и грунтовые воды проникли на огороды и придомовые территории в нескольких микрорайонах, в том числе в поселке Грузовое. В «водном плену» оказался переулок Угольный, неблагоприятное явление наблюдается и на улицах Артельная и Химическая.

Обычный выход из дома превращается в испытание Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

НЕКУДА БЕЖАТЬ, ТОЛЬКО ВПЛАВЬ

- К нашему дому без сапог не пройти, вода - во дворе и в огороде. Картошку успели выкопать, а помидорам - конец. В подполье воды полно, до уровня пола осталось сантиметров десять. Еще несколько дождливых дней - и мы окончательно утонем. Наша теплица затоплена, в туалет приходится добираться по плавающим доскам. Иду по ним и проваливаюсь, - пожаловалась Татьяна Филиппова, проживающая в доме №9 по переулку Угольный.

По словам жительницы, локальные наводнения в Грузовом происходят каждый год. Причина - отсутствие водоотводной системы.

- Раньше здесь была канава, по которой дождевая вода уходила из поселка. А несколько лет назад прямо напротив наших домов построили кооперативные гаражи - мэрия дала на это разрешение, - рассказала Татьяна Филиппова. - Строители гаражей закопали ту канаву, возвели насыпь, и мы оказались в котловане. Воде некуда уходить, и нас топит каждое лето, мы терпим реальные убытки...

У Татьяны Филипповой затопило огород с урожаем и дворовые постройки Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Оказался в зоне бедствия и дом №4 по переулку Угольный, где проживает Владимир Радионов. По его словам, в августе прошлого года в Грузовом было аналогичное наводнение, жители просили местные власти принять меры, но ситуация не улучшилась...

- Нам пообещали, что в этом году построят систему водоотведения, но протянули до июля - ничего не делали. То труб у них не было, то техники, хотя погода в мае-июне позволяла проводить ремонт. Наступил «сезон дождей», и мы снова оказались заложниками ситуации! - возмущается Владимир Радионов. - Я обратился в прокуратуру по поводу бездействия городской администрации, пока еще не ответили на мое обращение.

УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ, А НЕ БОРОТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Как сообщила советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко, после сильных дождей в областном центре у некоторых жителей возникли проблемы, связанные с подтоплением. Пострадавшие граждане обращаются в муниципалитет, каждое поступившее заявление будет рассмотрено специалистами.

По словам депутата Биробиджанской городской думы Владимира Сахаровского, проблема подтопления частного сектора в столице ЕАО актуальна, но она не решается. Наводнения происходят из года в год, нанося немалый ущерб жителям, но местная власть не замечает происходящего.

Владимир Радионов обратился в прокуратуру - жители еще в прошлом году просили чиновников что-то сделать Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Мэрия дает разрешения на строительство объектов без проведения всех необходимых работ по водоотведению. В результате Биробиджан за последние годы стал тонуть. Комплексной городской программы по водоотведению и реконструкции ливневой канализации не существует, не ведется поиск источников целевого финансирования. В любом случае нужно двигаться в этом направлении, поскольку проблема с наводнениями в Биробиджане стала хронической. Если посчитать, сколько за это время денег государство вынуждено было выплатить подтопленцам в качестве компенсаций (за утраченное имущество, на покупку жилья), получается нешуточная сумма, которую можно было бы использовать на реконструкцию ливневой канализации. Нужно бороться не с последствиями, а устранять причину негативных явлений, - пояснил Владимир Сахаровский.

По прогнозам синоптиков, на территории ЕАО в августе ожидается немало дождей. Местные жители готовятся к очередному испытанию, надеясь на лучшее.