Хабаровский край постепенно выходит из режима «коронавирусной готовности»

Со следующей недели заработают аттракционы на открытом воздухе - об этом особенно просят родители Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровске прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа. Главный санитарный врач края сообщила, что пока уровень заболеваемости не снизился настолько, чтобы можно было вернуться к прежней жизни. Однако частично снять ограничения можно.

С 12 августа в Хабаровском крае откроются музеи, заработают детские аттракционы, но только те, которые стоят на открытом воздухе. Радостная новость для болельщиков: разрешат посещение футбольных матчей, однако трибуны могут быть заполнены не более чем на 10 процентов. Ну, хоть что-то. В тех районах, где уровень заболеваемости низкий, откроют бассейны и спортивные сооружения. Разумеется, при полном соблюдении антиковидных правил.

- Есть возможность регулярно дезинфицировать аттракционы, кроме того, контролировать их работу. Также планируем открыть все музеи, где готовы соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В северных районах, где очень низкие показатели заболеваемости, будем переходить к постепенному открытию почти всех организаций. Хотим разрешить посещение футбольных матчей, но с заполняемостью до 10% трибун, как это предписывает Роспотребнадзор. На стадионе имени В. И. Ленина для этого будет оборудован специальный коридор для дезинфекции, - подчеркнул Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

При этом для лиц старшего возраста (65+) режим самоизоляции продлевается до 23 августа, соответствующее постановление подписано. Массовые мероприятия по-прежнему под запретом до лучших времен.

Мойте руки - призывают санитарные врачи. Мойте руки под арию мистера Икса - уточняют в Музыкальном театре Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Обязателен масочный режим во всех местах скопления людей: в учреждениях, объектах торговли, в общественном транспорте и так далее. Напомню, за нарушение масочного режима оштрафуют не гражданина, а предприятие. Поэтому нет смысла обрушиваться со всей пролетарской ненавистью на кассира, который отказывает «безмасочному» покупателю в обслуживании. Сотрудник магазина абсолютно прав.

При том, что нас ждут «послабления режима», говорить о переходе ко второму этапу снятия ограничений некорректно. У санитарных врачей есть четкий критерий: показатель распространения инфекции должен упасть до 0,8 и меньше, а сейчас в крае он держится на уровне 0,9.