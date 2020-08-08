В Хабаровском крае ищут пропавшую в море частную яхту Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Парусная яхта «Барыня» хоть и специально предназначена для хождения по морю, но судно сравнительно небольшое. Поэтому дальних морских переходов обычно не совершало. Больше недели назад «Барыня» вышла из поселка Нельма, в Советско-Гаванском районе Хабаровского края и должна была прибыть в город Советская Гавань, переход должен был составить около 100 морских миль, но в пути экипаж перестал выходить на связь.

О том что яхта пропала где-то в акватории Татарского пролива в полицию сообщила супруга владельца судна. На яхте помимо ее мужа находились еще две человек и судно должно было прибыть в райцентр еще утром, но так и не появилось, а связаться с ними не получается.

В Хабаровском крае ищут пропавшую в море частную яхту Фото: Социальные сети

Данные о исчезнувшей в проливе яхте сразу же были переданы в Сахалинский морской спасательный координационный центр, дежурный капитан не медля разослал всем судам идущим в проливе информацию о «Барыне» и попросил выполнить попутный поиск, но розыск яхты сильно осложнил разыгравшийся в районе шторм.

Волнение на море вызвал тайфун «Хагупит», непогода разыгралась не на шутку - четырёхметровые волны, ливень и ветер до 20 метров в секунду. Шторм так же помешал вылететь поисковому самолету.

В Хабаровском крае ищут пропавшую в море частную яхту Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- По предварительным данным, судно пропало 31 июля в акватории Татарского пролива. На борту, предположительно, может находиться 3 человека. Из-за штормовой погоды в данном районе применение авиации было невозможно, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

Однако в субботу погода в акватории пролива нормализовалась и сегодня утром туда вылетел вертолет с группой спасателей на борту. Задача группы: провести авиаразведку, осмотреть побережье и морскую акваторию.К вечеру вертолет вернулся в Хабаровск.

В Хабаровском крае ищут пропавшую в море частную яхту Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Экипаж совместно со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России провели авиаразведку местности в районе возможного нахождения парусной яхты «Барыня». С воздуха было осмотрено 360 квадратных километров морской акватории и побережья в Советско-Гаванском районе. Одновременно на катере спасателями местного районного поисково-спасательного отряда было обследовано порядка 60 километров вдоль береговой полосы. Поиски результатов не дали, - сообщили в ведомстве.

В Хабаровском крае ищут пропавшую в море частную яхту Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Завтра поиск пропавшего судна будут продолжен.Установлением обстоятельств происшествия сейчас занимаются правоохранительные органы.