Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 9 августа 2020 года: новых случаев заболевания – 98

За сутки от болезни излечились 100 человек Фото: Правительство Хабаровского края

По состоянию на утро 9 августа 2020 года в Хабаровском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа достигло 8378 человек. 73 случая закончились смертью пациентов. За последние сутки заболевание выявлено еще у 98 человек.

Это жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и ряда райнов края. По-прежнему, единственным районом, где случаев заболевания COVID-19 не выявлено остается Тугуро-Чумиканский. Наибольшее число заболевших 6464 – выявлено в краевой столице и Хабаровском районе. Второе место по количеству заболевших удерживает Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район, где по состоянию на утро 9 августа 2020 года зафиксировано 899 случаев заражения.

География распространения заболевания на территории Хабаровского края: Министерство здравоохранения Хабаровского края

Среди заболевших в последние сутки, большинство относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет. Четверо пациентов, люди старшей возрастной категории – от 65 лет. Также выявлено 13 случаев заболевания у детей и подростков в возрасте от 1 года до 17 лет.

Среди вновь выявленных пациентов около 10% - бессимптомные носители, у 40% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Статистика динамики заболевания коронавирусом: Яндекс-коронавирус

По состоянию на утро 9 августа 2020 года под медицинским наблюдением остаются 2489 человек, с подтвержденным диагнозом COVID-19. 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Больше половины переносят заболевание в легкой форме, пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 989 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 223 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.