«Здоровья, счастья, удачи, оптимизма»: Председатель Законодательной думы Хабаровского края поздравила строителей с профессиональным празником

С добрыми пожеланиями к нашим землякам, выбравшим эту нелегкую профессию, обратилась спикер регионального парламента Ирина Зикунова. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя, традиционно отмечается в первое воскресенье августа. В этот день специалисты отрасли принимают заслуженные поздравления. С добрыми пожеланиями к нашим землякам, выбравшим эту нелегкую профессию, обратилась спикер регионального парламента Ирина Зикунова.

В своем обращении Ирина Валериевна отметила, что День строителя объединяет людей самых разных специальностей и профессий, и все они важны и востребован.

- Благодаря вашему созидательному труду, ответственному отношению к делу в Хабаровском крае строится жилье, в городах и селах радуют наших граждан детские сады, школы, спортивные комплексы, объекты здравоохранения. Много работы предстоит сделать и в будущем, - подчеркнула она. - Внедряя новые технологии, эффективные разработки и перспективные конструкторские решения, вы стремитесь обеспечивать надежную работу строительной отрасли. Росту качества жизни наших уважаемых граждан в населенных пунктах края исключительно значимо способствует реализация регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

По словам Ирины Зикуновой к строительной отрасли в настоящее время, приковано внимание всех ветвей власти. В том числе, виной тому непростая экономическая обстановка. Под особым контролем находится ситуация с долгостроями и федеральными проектами.

- Наша совместная задача – создать комфортные условия для жизни людей в регионе, предоставить гражданам возможность пользоваться качественным жильем, обустроить доступную инфраструктуру в экономике и социальной сфере во всем крае, - рассказала она.

От имени всего депутатского корпуса Ирина Валерьевна выразила строителям благодарность за нелегкий самоотверженный труд на благо родного региона.

- Чтобы реализовать поставленные задачи, необходимы опытные высокопрофессиональные, ответственные специалисты, - отметила она. - В этот праздничный день хочу выразить вам большую благодарность за нелегкий самоотверженный труд, за большой вклад в развитие Хабаровского края.

Особых слов признательности, по словам Ирины Валерьевны, заслуживают ветераны строительной профессии, которые передают молодежи свой богатый опыт, бесценные знания и умения.

- Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений для процветания и благополучия нашего Хабаровского края, Дальнего Востока и всей России, – добавила она в заключение.