Сенатор Елена Грешнякова встретилась с митингующими в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

Елена Грешнякова – член Совета Федерации и партии ЛДПР прилетела в Хабаровск накануне 29-го дня митингов. После шествия, она вышла на площадь, пообщаться с согражданами.

- Что бы я хотела всем сказать, я тоже отслеживаю все, что пишут мне в телеграм, в директ в инстаграмме, - рассказала она собравшимся. – Я прекрасно понимаю, как тяжело жить в неведении. Поэтому считаю своим долгом обо всем рассказать. Понятно, что как человек, который представляет законодательную власть, я не имею права переходить за рамки дозволенного. Не буду скрывать, есть ряд ограничений для чиновников.Однако, есть то, о чем я могу говорить.

По словам сенатора, жители Хабаровского края сделали то, чего от них никто не ожидал.

- Такое колоссальное сплочение в такую трудную минуту, достойно уважения, - подчеркнула она. – Вместе с тем, необходим четкий алгоритм действий, касательно того что делать дальше. Должна быть четкая, спокойная, взвешенная работа.

Собравшиеся на площади, засыпали сенатора вопросами. Самый популярный, о судьбе Сергея Фургала, о том, какую помощь ему оказывают однопартийцы и коллеги по цеху.

- Нам удалось пообщаться с Сергеем Ивановичем 31 июля, (во время заседания суда – прим.ред.) – рассказала Елена Геннадьевна. – Он знает о том, какая поддержка ему оказывается в регионе. Знает от нас, от сына, от своих адвокатов. Писем он пока не получал. Корреспонденция к нему еще не доходила. Состояние Сергея Ивановича – рабочее.

Елена Грешнякова отметила, что главная цель, которая сегодня стоит перед ней — «максимально помочь Сергею Ивановичу». По словам сенатора, она взаимодействует с членами ОНК, имеющими возможность посещать экс-губернатора, и со всеми его адвокатами.

- На данном этапе должна тыть очень грамотная правовая защита. Защита команды профессионалов, - подчеркнула Елена Геннадьевна. – Нужна командная работа, очень глубокая аналитика, и выстраивание четкой линии защиты. Это первое. Второе, что необходимо, - это защита его конституционных, гражданских прав. Сейчас мы взаимодействуем с уполномоченным по правам человека, с членами общественной наблюдательной комиссии, которые имеют доступ к Сергею Ивановичу.

Также. Елена Геннадьевна подчеркнула, что помощь нужна и семье экс-губернатора. Также, по ее мнению, очень важно продолжить начинания Сергея Фургала на региональном уровне. Елена Грешнякова рассказала также и о предстоящей встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

- У меня запланирована с ним встреча. Как с соратником, с которым также во фракции ЛДПР Госдумы, мы общались, но я не могу сказать, что мы с ним «на короткой ноге». Сейчас перед ним стоит очень сложная задача и очень тяжелая работа на посту врио, - подчеркнула сенатор.

Напомним, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву, где ему предъявлено обвинение в организации в 2004 – 2005 годах заказных убийств и покушения на убийство бизнесменов. Решением Басманного суда столицы Сергей Фургал помещен в следственный изолятор Лефортово. Начиная с 11 июля, на территории региона проходят несанкционированные шествия и митинги, участники которых требуют проведения суда над Фургалом в Хабаровске с участием суда присяжных.

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