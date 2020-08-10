Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 10 августа ФОТО: региональный минздрав

По состоянию на утро 10 августа 2020 года, общее число заражений коронавирусом в Хабаровском крае достигло 8469. Из них излечились 5911, скончались 73, остальные получают лечение. За последние сутки зарегистрировали 91 новый случай заражения.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 12 пациентов старше 65 лет, двое детей в возрасте шести и 13 лет. Почти 10 процентов зараженных – это бессимптомные носители. У 50 процентов пациентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Примерно у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечатся 222 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше 2,1 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.