Выходной вояж врио губернатора-3: Михаил Дегтярев побывал в Верхнебуреинском районе

Михаил Дегтярев посетил Верхнебуреинский район Фото: Правительство Хабаровского края

Можно сказать, что уже по традиции выходные дни Михаил Дегтярев провел в рабочей поездке по краю. В субботу и воскресенье он посетил Верхнебуреинский район, причем не только райцентр - объехал поселки Тырма, Новый Ургал и Алонка.

«НЕ УМЕЕТЕ РАБОТАТЬ С МОСКВОЙ»

Поселок Тырма - один из БАМовских поселков, большинство жителей работает на железной дороге. Строили его как временное поселение, предполагалось, что однажды, когда наступит коммунизм, бараки снесут и построят красивое жилье. Коммунизм так и не наступил, как и красивая жизнь. Тридцати трем деревянным двухэтажкам, построенным еще японскими военнопленными, перевалило за 80 лет. Думаю, не надо объяснять, в каких условиях живут люди.

- Вы участвуете в федеральной программе переселения из аварийного жилья? - поинтересовался Михаил Дегтярев у местных чиновников. - Программа работает давно, почему не заявлялись? В этом году у вас признаны аварийными 29 домов. Постарайтесь все правильно оформить и получить федеральные средства.

Есть проблемы и с отоплением: теплом поселок обеспечивают пять старых котельных. Они тоже изношены, но тут хотя бы есть перспективы. Вместо пяти кочегарок поставят три автоматических терминала, эффективность которых будет в разы выше. Ожидается, что в платежках за комуслуги цифры станут поскромнее.

Филиал районной больницы, работающий в Тырме, обладает стандартным набором проблем: нехватка врачей, оборудование нужно менять. С культурной жизнью тоже непорядок - собирались здесь строить культурный центр, но финансирование заморожено. Проект есть, готов полностью: клуб, МФЦ, пункт полиции, отделение банка и библиотека будут собраны под одной крышей. Но что-то пошло не так.

- Врача нужно срочно найти, есть программа «Земский доктор». По культурному центру скажу - не хотят чиновники работать с Москвой, или не умеют. Приеду, подымем все документы. Заявку по нему нужно обязательно согласовать и деньги получить, - подчеркнул врио губернатора.

Пока врио губернатора ходил по поселку, к нему подходили люди. Просили разобраться с высокими ценами на бензин, жаловались на проблемы в ЖКХ и попросили построить… морг - собственного в Тырме нет. О том, через что приходится проходить родственникам умерших, можно написать отдельную статью.

Осмотрел Дегтярев местный полуразрушенный мост - по переправе не то что на телеге, пешком ходить опасно. Врио губернатора поручил изыскать деньги в краевом бюджете и отремонтировать мост.

СВАДЬБА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Тема аварийных мостов стала лейтмотивом минувших выходных. Накануне визита врио губернатора в район в Чегдомыне прямо под людьми обрушился другой мост. В этот момент на мосту гуляла свадьба, в воду упали подружки невесты, ребенок одной из них и невеста. Причем последняя находится в положении. Беременную новобрачную вытащили из холодной горной речки и сразу же отвезли в больницу. При этом мост недавно ремонтировали! У жениха явно чесались руки - он был готов лично высказать все претензии мэру Чегдомына, что называется, «в лицо».

- У нас есть традиция во время свадьбы приходить с гостями на один из мостов. Мы слышали, что мост ремонтировали, - рассказали молодожены врио губернатора при встрече. - Но оказалось, что сверху просто накидали досок, а балка была прогнившая! В соцсетях нас обвинили в употреблении алкоголя. Но ничего такого не было, невеста беременна, среди нас было много девушек и детей. Спаслись чудом, потому что упали в яму и при этом сумели выплыть.

Люди пострадали еще и материально: утонули дорогие телефоны, безнадежно испорчена одежда. Михаил Дегтярев призвал к ответу чегдомынского мэра. Тот объяснил, что мост ремонтировали, но, похоже, качество работ ниже плинтуса.

- Во-первых, все документы по ремонту мне для проверки. Ревизионные органы сверят, какие элементы моста были заменены. Во-вторых - если мост был в аварийном состоянии, то должны были стоять знаки, а так налицо нарушение. Что касается телефонов, то администрация должна возместить ущерб, - поручил Михаил Дегтярев.

Невеста пожаловалась врио губернатора на испорченное свадебное платье. В Чегдомыне мало химчисток, готовых взяться за такую сложную работу. А те, что согласны, просят большие деньги. Глава края сказал, что заберет платье в Хабаровск, где его восстановят. И попросил сообщить ему, когда родится ребенок - чтобы поздравить малыша и родителей.

В Чегдомыне врио встретился с пострадавшей во время обрушения моста невестой Фото: Правительство Хабаровского края

«ЧЕРСТВОСТЬ НЕДОПУСТИМА»

В Чегдомын врио губернатора приехал из Нового Ургала по дороге, которая находится в плачевном состоянии. Денег у района на приведение трассы в нормативное состояние нет, собственных средств хватает на латание дыр.

- С дорогой мы вам поможем. Цена вопроса около 170 миллионов рублей. При этом денег на нее не предусмотрено бюджетом на 2020 год. Мы разобьем работы на этапы. Первые шаги нужно предпринять уже в этом году, - заверил районные власти Михаил Дегтярев.

В Чегдомыне глава края посетил горно-обогатительный комбинат и угольный разрез «Правобережный», осмотрел центральную районную больницу, местную школу, бассейн и главную площадь поселка - ее реконструировали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомню, вопросу реализации национальных проектов в крае Михаил Дегтярев уделяет повышенное внимание.

Подводя итоги поездки на встрече с местными жителями и районными властями, врио губернатора обозначил приоритеты в работе и заверил, что край поддержит органы местного самоуправления. Кроме того, он напомнил, что нужно активнее работать в единой команде и с федеральным центром. Государство готово поддерживать субъекты Федерации, нельзя игнорировать эту помощь. Прямым текстом глава края указал и на то, что отношение к людям - один из ключевых показателей оценки эффективности работы чиновников. «Черствость недопустима», - подчеркнул врио.

У жителей накопилось немало вопросов. Как и в других районах края, волнует людей рост цен на топливо и на продукты питания, к качеству последних тоже есть претензии. Отчасти остроту проблемы снизит строительство автодороги Чегдомын - Комсомольск-на-Амуре. По этой трассе будут доставлять в поселок бензин и дизель, товары народного потребления. Сейчас их возят исключительно по железной дороге, что, конечно, сказывается на конечной стоимости.

- Посмотрел стоимость ГСМ. Солярка - 62 рубля. Как только дорогу построим, бензовозы пойдут в район и начнется конкуренция. Цены на топливо стабилизируются. Что касается продуктов - предприниматели возят их в почтовых вагонах, они там портятся. Уже написал в ДВЖД обращение с просьбой организовать грузопассажирские поезда. Уверен, нам помогут, и это позволит немного снизить цены, - сообщил Михаил Дегтярев.

Звучали и другие вопросы, все они взяты на карандаш. В ближайшее время их рассортируют по темам и передадут в профильные министерства для разбора.

В поселке Алонка пообщался с пожарными Фото: Правительство Хабаровского края

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ АЛОНКИ

После Чегдомына Михаил Дегтярев поехал в отдаленный поселок Алонка, тоже БАМовское поселение, строили его, кстати, рабочие из Молдавской ССР. Осмотрел местную школу, котельную, а также пожарную часть. От былой кипучей жизни здесь остались лишь отголоски.

- Огромная школа, но сегодня в ней учится 37 детей. Всего четыре первоклассника, зато есть свой небольшой музей. Будем надеяться, что при строительстве второй ветки БАМа детей станет больше, - заметил Михаил Дегтярев.

Работники местной котельной пожаловались, что предприятие их работает практически впустую. Мощности котельной позволяют вырабатывать тепло из расчета на пять тысяч человек, но в поселке живет чуть больше трехсот жителей. Естественно, коммунальные платежи не покрывают затрат на содержание инженерных сетей, износ которых скоро достигнет ста процентов.

- Тема неэффективных котельных и впредь будет в фокусе моего внимания. В Алонке триста жителей фактически оплачивают работу гигантского предприятия. Это Эверест советской неэффективности, - отметил Михаил Дегтярев. - Поэтому будем срочно принимать меры по модернизации энергетики в малых населенных пунктах, особенно на севере края. Вопрос не решался почти 35 лет.

По итогам поездки даны некоторые поручения Фото: Правительство Хабаровского края

По словам врио губернатора, именно в Алонке собираются заложить поселение для специалистов, которые будут возводить вторую линию БАМа. Для заброшенного поселка это должно стать вторым шансом на развитие.

По итогам рабочей поездки в Верхнебуреинский район будет сделан «разбор полетов» и, вероятно, уже на этой неделе даны поручения министерствам и ведомствам.