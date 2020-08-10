Это Хабаровск! (10 августа 2020)

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В единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории Хабаровского края состоится 30 избирательных кампаний. 7 августа 2020 года завершился установленный законом период для регистрации кандидатов. Все подробности об этом и не только рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» председатель Избирательной комиссии Хабаровского края, Геннадий Константинович Накушнов.

Геннадий Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Традиционный ежегодный конкурс для креативных хабаровчанок «Леди Лето» пройдет в Хабаровске в онлайн режиме. Об особенностях мероприятия в 2020 рассказала главный специалист Управления культуры Администрации города Хабаровска, Евгения Чернякова.

Евгения Чернякова, главный специалист Управления культуры Администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск продолжает продолжает митинговать. Уже месяц жители выходят с протестами на улицы краевой столицы. Какие еще причины, помимо ареста Сергея Фургала, подталкивают их на это пытались разобраться с политконсультантом, блогером, Александром Головко.