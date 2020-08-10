Молоко из Хабаровского края будет поставляться в Китай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают в региональном Россельхознадзоре, в число российских предприятий, получивших право экспорта молочной продукции в КНР, вошли два хабаровских молокозавода. Это предприятия по производству молочной продукции из Переяславки и Комсомольска-на-Амуре.

После гарантий, данных Россельхознадзором на то, что компании полностью соответствуют требованиям и законодательным нормам Китая, Главное таможенное управление КНР включило их в список российских компаний, имеющих право поставок молочной продукции в Народную Республику.

Гарантии дали не просто так, а после тщательного обследования как самих предприятий, так и их продукции. Помимо этого, на днях были проведены переговоры между Россельхознадзором и Главным Таможенным управлением КНР, в ходе которых обсуждалась возможность экспорта в Китай сухого молока.

- В таких поставках заинтересованы 12 российских предприятий, - отметили в Россельхознадзоре. - Из них пять компаний уже находятся в китайской информационной системе регистрации иностранных предприятий CIFER, и, по заверению китайской стороны, решение о поставках сухого молока с них будет принято в ближайшее время. Вопрос о включении остальных семи предприятий в указанный реестр китайская ветеринарная служба рассмотрит в течение двух месяцев.

После одобрения компетентным органом Китая списка российских молочных предприятий, которые получат право поставок сухого молока, ввоз такой продукции будет возможен в сопровождении согласованного ветеринарного сертификата на молоко и молочные продукты, предназначенные для экспорта из РФ в КНР.