Только половина хабаровских предприятий общепита приняла решение открыться в обычном режиме

Только половина хабаровских предприятий общепита приняли решение открыться в обычном режиме Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Больше месяца хабаровские рестораторы добивались от правительства края и регионального Роспотребнадзора разрешения работать в нормальном режиме. По словам предпринимателей, если в ближайшее время не открыть кафе, рестораны, столовые и бистро, то они попросту разорятся, и город останется без системы общественного питания.

Неожиданно разрешение было получено - понятно, что с определенными корректировками и оглядками на соблюдение режима эпидемической безопасности. В Хабаровском крае ситуация с коронавирусной инфекцией по-прежнему остается напряженной. Тем не менее в правительстве региона приняли решение снять часть ограничений уже с 9 августа.

Для того чтобы открыть свои торговые залы, предприятиям общественного питания необходимо было подать заявку в муниципалитет, пройти процедуру согласования и проверку соответствующих надзорных органов. Как отказалось, готова к проверкам и последующему открытию оказалась только половина всех хабаровских рестораторов. Остальные предпочли работать по-старому - навынос и на открытых верандах.

По данным городского управления торговли, сейчас к ним поступило чуть более 300 заявок на открытие заведений из 592, зарегистрированных в Хабаровске.

- Пока мы успели проверить чуть более 80% предприятий, работали без выходных, - рассказала Ольга Третьякова, заместитель начальника отдела общественного питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска. - Всем выдали разрешения. Руководители успели подготовиться и соблюсти необходимые условия: предприятия оснащены дезинфицирующими средствами, обеззараживающими лампами или рециркуляторами, есть журналы учета обработки помещений и термометрии сотрудников, имеются градусники, обеспечена рассадка с учетом необходимой полутораметровой дистанции. Отмечу, что владельцы части заведений решили пока работать в прежнем режиме - навынос и дистанционно. А кафе, расположенные в кинотеатрах и театрах, будут ждать снятия ограничений с организаций, в помещении которых они находятся.

Понимая, что промедление смерти подобно, работники управления торговли сократили время проверки предприятий с пяти дней (такой срок предусмотрен постановлением правительства региона) до трех.