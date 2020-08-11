Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 11 августа ФОТО: региональный минздрав

По данным на утро 11 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число заболевших достигло 8556. Из выздоровевших 6001, скончавшихся 73, остальные получают лечение. За сутки в крае зарегистрировали 87 новых случаев заболевания. В основном новые пациенты появились в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

- Больше всего пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 30 человек старше 65 лет и один ребенок в возрасте одного года. Почти 10 процентов пациентов - это бессимптомные носители. У 50 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Примерно у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечится 221 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше 2,1 тысячи человек, контактировавших с заболевшими. В целом в регионе выполнили около 195 тысяч исследований на новый коронавирус.