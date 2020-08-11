Приемная кампания в Хабаровском крае 2020: что выбирают абитуриенты, сколько подали заявлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжается приемная кампания в колледжах и техникумах в Хабаровском крае. На сегодняшний день заявления подали больше девяти тысяч абитуриентов. По предварительным итогам, популярностью среди поступающих пользуются инженерные и информационные направления. Самый большой конкурс по специальности «Пожарная безопасность» – более семи человек на место.

- В 2020 году выделили 8165 бюджетных мест. План приема уже выполнили в двух учебных заведениях – Хабаровский торгово-экономический техникум и Хабаровский краевой колледж искусств, - рассказали в министерстве образования и науки края.

Спросом пользуются инженерные и информационные направления. Наибольший конкурс заявлений в 2020 году отмечают в ряде специальностей и профессий. Среди них «Пожарная безопасность», «Информационные системы и программирование», «Эксплуатация авиационных беспилотных систем» и «Аддитивные технологии», «Машинист дорожных и строительных машин» и «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин». Кроме того, часть абитуриентов стремится поступить на специальность «Дизайн».

По информации министерства, с 1 сентября начнут обучать людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Они будут осваивать такие профессии, как мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, кровельщик, наладчик аппаратного и программного обеспечения, бригадир-путеец, электрослесарь подземный, оператор транспортного терминала, кухонный рабочий, арматурщик и оператор электронно-вычислительных машин.

Напомним, чтобы обучаться очно документы надо подать до 15 августа, по стальным направлениям – до 25 августа. Выпускники, которые не определились с выбором профессии, будут иметь возможность подать документы до 25 ноября при наличии свободных мест.