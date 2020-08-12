Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 12 августа ФОТО: региональный минздрав

По данным на утро 12 августа 2020 года, в регионе общее число заражений коронавирусом составляет 8634. Из них выздоровели 6157, скончались 73, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе зафиксировали 78 новых случаев заболевания.

- Большинство заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают восемь пациентов старше 65 лет, шесть детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет. При этом 10 процентов новых пациентов – это бессимптомные носители. У 45 процентов заболевших пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Общее число заражений коронавирусом в крае составляет 8634 ФОТО: региональный минздрав

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечатся 216 пациентов с диагнозом «Внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше 2,2 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.