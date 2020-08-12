Совет да народ: актуальные проблемы края Михаил Дегтярев обсудил с лидерами общественного мнения

Врио губернатора призвал неравнодушных жителей края к открытому диалогу Фото: Правительство Хабаровского края

Меньше чем за месяц нахождения на посту главы края Михаил Дегтярев объездил примерно треть районов и успел познакомиться с лидерами общественного мнения. Например, на этой неделе он встретился с политологами, социологами и преподавателями ведущих вузов. А уже на следующий день обсуждал текущие проблемы с представителями Ассамблеи народов Хабаровского края.

НАРОД СОБИРАЮТ НА СОВЕТ

Идея создания Народного совета зародилась у врио губернатора во время первой поездки по краю. По замыслу, в него войдут те, кому небезразлична жизнь края и его дальнейшая судьба. В то же время это должны быть люди, умеющие не только критиковать, но и предлагать пути решения тех или иных проблем. На встрече с известными политологами и социологами Михаил Дегтярев поинтересовался: насколько, по их мнению, актуален такой совет?

- Во всех населенных пунктах края, в которых успел побывать, я встретил много активных и талантливых людей. Они готовы работать в Народном совете. Много желающих и из других городов и поселков. Мы приглашаем присоединиться всех неравнодушных жителей края, - сказал Михаил Дегтярев.

Участники встречи поддержали идею врио губернатора, посчитав, что такой формат общения с жителями края может стать весьма действенным механизмом. Разумеется, важно не скатиться в формальность и «заседания для галочки». Со своей стороны Михаил Дегтярев пригласил экспертов в Народный совет, а чтобы слова не расходились с делом, поручил создать чат в Whats App, чтобы без проволочек быть на связи с политологами и социологами.

ПАТРИОТИЗМ - НЕ ПУСТОЕ СЛОВО

Буквально на следующий день врио губернатора встретился с членами Ассамблеи народов Хабаровского края. Общественники засыпали главу края вопросами, их интересовали межрайонная логистика, осенняя путина, временное устройство мигрантов. Затронули и такую тему, как возможное строительство буддистского дацана в крае и Дома дружбы народов. Михаил Дегтярев все вопросы записал и поручил своим подчиненным изучить каждый детально. Предполагается, что на следующей встрече с Ассамблеей глава края даст ответы на каждый вопрос.

Говоря о «национальном вопросе», врио губернатора отметил, что в Хабаровском крае представители разных народов уживаются очень мирно, сохраняя свои традиции и уважая традиции других национальностей. Он не заметил какой-либо межэтнической напряженности, и это говорит о серьезной планомерной работе.

- В каждом регионе есть своя территориальная особенность межэтнических отношений. Хабаровский край - не исключение. Здесь проживает 145 народов и национальностей. И судьба каждого человека нам небезразлична. Я уверен, что каждый житель края ощущает единство, которое присуще нашему многонациональному народу, - обратился к Ассамблее Михаил Дегтярев. - Любовь к России, к родному краю - то, что нас объединяет. Это главный девиз, который будет проходить красной нитью через работу правительства края и всех его муниципальных образований.

Воспользовавшись ситуацией, врио губернатора сообщил, что в России заработал проект на соискание Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов «Гордость нации». По мнению Михаила Дегтярева, каждый из членов Ассамблеи может активно участвовать в этом проекте.

Особо отметил врио губернатора план мероприятий, по которому работает Ассамблея: каждый пункт направлен на формирование гражданского самосознания и патриотизма.

- Это не просто высокие слова. Я вас в этом только поддерживаю. Наша с вами общая задача - здесь жить, работать, растить детей и делать все, чтобы Хабаровский край был притягателен, - подчеркнул Михаил Дегтярев. - Чтобы повзрослевшие дети не хотели отсюда уезжать, а те, кто уехал когда-то, возвращались.

Подобные встречи врио губернатора продолжит. Живое общение с людьми, а не только изучение отчетов органов власти, позволяет главе края изучить реальную обстановку в регионе.

КСТАТИ

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, судя по статистике, выходит на плато и даже снижается. Поэтому власти края продолжают точечно, с оглядкой на конкретную обстановку, снимать ограничительные меры.

При пониженном уровне загрузки в ближайшее время откроются стадионы, а в конце этой недели заработают торговые центры, независимо от площади. Михаил Дегтярев поддерживает это решение, но только при соблюдении всех санитарных норм.

- Открытие торговых центров - это важный шаг. Но руководство таких предприятий обязано соблюдать на своих объектах все противоэпидемические нормы и правила. Опираясь на наш опыт по открытию точек общественного питания, необходимо разработать требования для торговых центров с учетом мнения Роспотребнадзора и бизнес-сообщества. Решите эти вопросы, чтобы мы были готовы открыть торговые центры уже к пятнице, 14 августа, - поручил Михаил Дегтярев.

Музеи и детские аттракционы на открытом воздухе открылись 12 августа, а в тех районах, где уровень заболеваемости низкий, посетителей приняли бассейны и спортивные объекты.

Однако массовые мероприятия как в помещениях, так и на открытом воздухе, пока под запретом. Сохраняется и режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Сейчас главное, чтобы суточный прирост заболевших снижался стабильно, в этом случае уже осенью могут снять все ограничения. Но руки мыть все равно придется.