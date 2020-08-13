Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 13 августа Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 13 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом 8723. Из них вылечились 6348 человек, скончались 75, остальные получают лечение. За последние сутки зарегистрировали 89 новых случаев заболевания.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 20 пациентов старше 65 лет, восемь детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет. При этом 10 пациентов вновь выявленных пациентов – это бессимптомные носители. У 50 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - прокомментировали в региональном минздраве.

Заболеваемость в районах региона ФОТО: региональный минздрав

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечатся 217 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются более 2,2 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.