Снова в школу

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В минувшем учебном году у города есть повод для гордости: 15 стобалльников и 3 двухсотбалльника, причем Егор Егоров, которого мы приглашали в студию радиокп после пересмотра решения остановился всего в 1 шаге от 300 бальной шкалы знаний. И это в непростых условиях связанных с распространением КОВИД-19 Как будет начинаться новый учебный год, сколько хабаровских учебных заведений имеют «Паспорта готовности» и многое другое узнали у начальника отдела образования администрации Хабаровска, Татьяны Борисовны Матвиенковой.