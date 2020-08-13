Это Хабаровск (13_08_2020)

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Ситуация с расселением жителей разрушенного дома по улице Зои Космодемьняской в Хабаровске получила свое продолжение в виде, недопонимания, фейков и слухов, особенно на фоне ареста Экс-Губернатора. Понять, что же происходит на самом деле помогла начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Николаевна Верещагина.

Светлана Верещагина, начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья Фото: Сергей ПЯТКОВ

Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского края, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Хабаровского края, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Хабаровского края, органами местного самоуправления, находящимися на территории Хабаровского края в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью указанных органов. Обо всех особенностях работы этого органа в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края, член Общественной палаты Российской Федерации, Андрей Белоглазов.