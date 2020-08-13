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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск (13_08_2020)

Прямой эфир 13 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ситуация с расселением жителей разрушенного дома по улице Зои Космодемьняской в Хабаровске получила свое продолжение в виде, недопонимания, фейков и слухов, особенно на фоне ареста Экс-Губернатора. Понять, что же происходит на самом деле помогла начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Николаевна Верещагина.

Светлана Верещагина, начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья

Светлана Верещагина, начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского края, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Хабаровского края, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Хабаровского края, органами местного самоуправления, находящимися на территории Хабаровского края в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью указанных органов. Обо всех особенностях работы этого органа в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края, член Общественной палаты Российской Федерации, Андрей Белоглазов.

Андрей Белоглазов, заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края, член Общественной палаты Российской Федерации

Андрей Белоглазов, заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края, член Общественной палаты Российской Федерации

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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