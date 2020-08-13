Мужчину, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, ограничили в родительских правах

Комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, ограничили в родительских правах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комсомольчанина, бросившего сыновей пяти и восьми лет в аэропорту Шереметьево, ограничили в родительских правах. О решении Центрального районного суда стало известно вчера, 12 августа. Оно пока не вступило в законную силу. Иск подавала мама мальчиков, которые не по своей воле оказались участниками инцидента. Ранее сообщалось, что в суде 10 августа начали рассматривать уголовное дело горе-папы.

- Суд установил, что 26 января 2020 года ответчик оставил двух в помещении международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина. Между тем, это место - источник повышенной опасности и место массового скопления людей. Дети же в силу возраста были лишены возможности принять меры к самосохранению, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Напомним, комсомольчанину придется отвечать по двум статья уголовного кодекса – за оставление несовершеннолетних в опасности и кражу. По версии следствия, в период с 24 по 25 января 2020 года мужчина у знакомой украл деньги с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Он похитил 100 тысяч рублей, а после этого отправился вместе с детьми в Хабаровск, откуда и улетел в Москву. За инкриминируемые преступления фигурант рискует лишиться свободы на срок до шести лет.

На сегодняшний день известно, что по решению суда с ответчика взыскали алименты на содержание детей. Дети же находятся в семье своей мамы.

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