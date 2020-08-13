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Радио «Комсомольская Правда»

Музыкальный Четверг (13_08_2020)

Прямой эфир 13 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодня в «Музыкальном Четверге» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывали заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и потрясающий ансамбль «Глория». Как это было? Слушайте в нашем подкасте.

Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии

Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юлия Николаева, скрипка

Юлия Николаева, скрипка

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юлия Данилова, фортепьяно

Юлия Данилова, фортепьяно

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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