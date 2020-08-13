Музыкальный Четверг (13_08_2020)

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
Сегодня в «Музыкальном Четверге» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывали заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и потрясающий ансамбль «Глория». Как это было? Слушайте в нашем подкасте.
Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Юлия Николаева, скрипка
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Юлия Данилова, фортепьяно
Фото: Сергей ПЯТКОВ