Коронавирус в Хабаровском крае 2020: последние новости на 14 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на утро 14 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составляет 8804. Из них излечившихся 6509 человек, скончавшихся 76, остальные получают лечение. За последние сутки в крае зарегистрировали 81 новый случай заболевания. Отметим также, что по количеству зараженных COVID-19 лидирует Хабаровск и Хабаровский район, где зафиксировали 6793 случаев болезни.

- Большинство заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение также получают 17 пациентов старше 65 лет, четыре несовершеннолетних в возрасте от одного года до 15 лет. При этом около 15 процентов вновь выявленных пациентов – это бессимптомные носители. У 45 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Статистика заболеваемости коронавирусом по районам ФОТО: региональный минздрав

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечатся 240 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше 2,4 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.