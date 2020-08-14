Проекты пресс-службы Дальневосточной генерирующей компании победили на региональном этапе МедиаТЭК ФОТО: ДГК

Два проекта пресс-службы АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) получили дипломы победителей регионального этапа VI Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК – 2020». Информация о победителях направлена в Министерство энергетики РФ для участия во Всероссийском конкурсе. АО «ДГК» принимает участие в конкурсе «МедиаТЭК» уже в шестой раз. Каждый год проекты энергокомпании занимают призовые места.

В номинации «Популяризация профессий ТЭК» первое место занял проект Хабаровской генерации (АО «Дальневосточная генерирующая компания») «ТЭЦ в образе», на втором месте проект Музея энергетики им. В.П. Божедомова АО «ДГК» - «Каникулы в музее».

Проект Хабаровской генерации «ТЭЦ в образе» организован к 100-летию Плана ГОЭЛРО и представляет собой изобразительный конкурс, по условиям которого нужно было нарисовать в любом жанре одну из 9 электростанций, расположенных в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Всего на конкурс было прислано 29 работ, причем картины писали, как профессиональные художники, так и любители, как дети, так и взрослые. Немаловажным фактом является то, что для участия в конкурсе приглашались воспитанники детский домов, которые неоднократно бывали с экскурсиями на ТЭЦ Хабаровского края в рамках благотворительного профориентационного проекта АО «ДГК» и филиала «Хабаровская генерация». Кроме того, создана видеоверсия выставки, а после снятия ограничений, связанных с пандемией, все желающие смогут увидеть представленные на конкурс работы в Музее энергетики им. В.П. Божедомова АО «ДГК».

Каждый год проекты энергокомпании занимают призовые места ФОТО: ДГК

Второе место в этой номинации занял проект Музея энергетики им. В.П. Божедомова АО «ДГК» - «Каникулы в музее». Суть данного проекта заключается в том, чтобы привлечь интерес к энергетическим профессиям среди подростков – воспитанников подшефных детских домов, а также воспитать кадровый резерв среднетехнического персонала электростанций. В рамках проекта музей организовывал обзорные экскурсии, выставки, викторины и квесты. Все мероприятия организованы с учетом особенностей возрастной психологии. При реализации проекта «Каникулы в музее» использовались видеофильм «Как устроена ТЭЦ», познавательные брошюры «Занимательная энергетика», настольные игры по энергобезопасности и многое другое. Сегодня более 40 выпускников подшефных АО «ДГК» детских домов выбрали технические специальности, а двое уже трудоустроены на ТЭЦ Хабаровского края.

Всероссийский «МедиаТЭК-2020» проводится в шестой раз, основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.