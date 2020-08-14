Тела двоих пассажиров яхты «Барыня», пропавшей в Хабаровском крае нашли в Приморье Фото: Евгения МОЛОТОВА

Тела двух пассажиров парусной яхты «Барыня», пропавшей в конце июля на побережье Татарского пролива нашли местные жители. К сожалению, оба оказались мертвы, на первый взгляд как рассказал наш источник погибшие скорее всего утонули. Погибших вынесло на берег в Тернейском районе Приморского края.

- Следствием получена информация об обнаружении тел двух пассажиров яхты, один из которых опознан, - сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте. - В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поиск третьего пассажира предположительно находившегося на борту «Барыни», как и самого судна, продолжается.

Напомним, что о пропаже небольшой частной яхты «Барыня» сообщила супруга владельца. По ее словам, парусное судно вышло из поселка Нельма с тремя пассажирами на борту и должно было прийти в Советскую гавань. Однако к назначенному сроку яхта в городе не появилась, связь с членами экипажа отсутствовала.

Мало того в Татарском проливе, через который шла «Барыня» разыгрался сильнейший шторм. Женщина позвонила в полицию и попросила о помощи. Оттуда данные немедленно передали в Сахалинский морской спасательный координационный центр. Дежурный капитан центра немедленно связался с судами, находящимися в акватории, где должна была находиться пропавшая яхта и попросил выполнить попутный поиск.

Однако из-за шторма выполнить его просьбу оказалось затруднительно. В Татарском проливе бушевал тайфун, дул очень сильный ветер, волны достигали высоты в четыре метра. Из-за этого не вышло использовать и авиацию.

Вертолет Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС с поисковым отрядом на борту и специальным снаряжением смог вылететь в район бедствия только в субботу, после того как погода нормализовалась. Спасатели обследовали побережье, но никаких следов судна не нашли.