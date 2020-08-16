Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 16 августа ФОТО: региональный минздрав

По данным на утро 16 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число случаев заражения коронавирусом составило 8950. Из них излечились 6708, скончались 79. За последние сутки выявили 76 новых случаев заболевания COVID-19.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Из них девять пациентов старше 65 лет, 11 детей и подростков в возрасте от одного года до 16 лет. При этом почти 20 процентов новых пациентов – это бессимптомные носители. У 40 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - прокомментировали в региональном минздраве.

Статистика заболеваемости в районах края ФОТО: региональный минздрав

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечатся 242 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются около 2,4 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.