В Генеральной прокуратуре появились вопросы к чиновнику из правительства ЕАО Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Генеральной прокуратуре появились вопросы к чиновнику из правительства ЕАО. По предварительной информации, поводом для этого стал результат аналитической работы в области реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Специалисты получили данные о сложившейся негативной ситуации в области.

- Выяснили, что в рамках проекта в 2020 году из федерального бюджета региону выделили более восьми миллионов рублей на восстановление лесов и полтора миллиона рублей на семенной запас. В начале года областному лесничеству, Биробиджанскому лесхозу, Облученскому противопожарному центру дали ряд поручений. Среди них увеличение площади лесовосстановления на 369 гектаров, формирование запаса семян лесных растений в объеме 4,5 тонны. Работу нужно было выполнить к октябрю 2020 года, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

По факту оказалось, что площадь лесовоостановления увеличили только на 176 гектаров, а семенного запаса и вовсе нет. И это данные по итогам первого полугодия.

Также проверяющие обратили внимание на выделение финансирования на капитальный ремонт жилья в Николаевском городском поселении, пострадавшего от града и ливневых дождей. Они установили, что на восстановление поврежденных домов нужно 34,9 миллионов рублей. Из резервного фонда правительства области пока выделили только 10,5 миллионов рублей. А к середине сентября, то есть до начала отопительного периода ремонт должен быть завершен.

Чтобы не допустить срыва выполнения поставленные задач в области лесовосстановления и реконструкции домов, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин объявил предостережение исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Еврейской автономной области Валерию Самкову. Именно он отвечает за данные направления деятельности. Ситуация находится на контроле органов прокуратуры.