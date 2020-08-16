В Хабаровском крае протестируют новую образовательную платформу для детсадов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае протестируют новую образовательную платформу для детсадов Smart School Pro. С ее помощью родители смогут узнавать расписание, следить за питанием, получать диагностику физического и психического состояния ребенка.

- Для руководителей дошкольных учреждений Smart School Pro предоставляет удобные инструменты для поддержки и реализации всех бизнес-процессов и повышения уровня квалификации сотрудников. Методисты могут использовать встроенный конструктор занятий, а родители получат достоверную информацию о развитии ребенка в режиме «единого окна», - сообщили в министерстве образования и науки края.

Предполагается, что в тестовом режиме платформу запустят в 12 дошкольных детских садах. Учреждения выбрали в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Амурском, Советско-Гаванском, Комсомольском и Хабаровском районах. В планах провести онлайн-обучение учителей и воспитателей, настроить алгоритм работы на платформе и начать работу с детьми. Кроме того, до конца 2020 года в крае собираются создать Центр поддержки и консультирования пользователей платформы Smart School Pro.

Для справки

Проект начали еще в 2017 году с целью связать родителей, воспитателей и руководителей дошкольных образовательных учреждений в едином информационном пространстве. Ранее платформу тестировали в Тамбовской области и Пермском крае.