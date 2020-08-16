Мероприятия онлайн на неделю в Хабаровске: выставки и немного кино Фото: Дальневосточный художественный музей

ВЫСТАВКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ…

ДВХМ продолжает серию мастер-классов «Рисуем с художником». На этот раз под руководством Л. Н. Негоды вы сможете освоить акварельную технику, вспомните, что такое основные и производные цвета, ведь тема занятия - «Акварельная поляна».

Мастер-класс «Оригами» для самых маленьких ждет вас в Instagram-аккаунте музея. Его для ребят проведет Галина Кочеткова - вместе они сложат из бумаги забавного розового поросенка.

Прекрасная онлайн-выставка «На старт. Внимание. Марш!», посвященная прошедшему в начале августа Дню физкультурника, представит живопись, скульптуру и графику из фондов ДВХМ.

Искусство и спорт издревле олицетворяют собой мирную, счастливую жизнь, стремление к прекрасному идеалу гармонической личности. Центральный образ в спортивной тематике: спортсмен - человек, внушающий уважение своей силой, ловкостью, быстротой реакции, выдержкой, красотой, волевой собранностью. Физическая активность, подвижность, умение быстро бегать, плавать, прыгать и лазать - неотъемлемая часть жизни человека и его борьбы за существование.

Гродековский музей на этой неделе представил нам две новых онлайн-выставки.

Первая из них - «О героях былых времен» - посвящена 75-летию со дня окончания Второй Мировой войны и рассказывает о героизме солдат и офицеров Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов, о проявленном героизме в боях за освобождение Маньчжурии, Сахалина и Курильских островов. На выставке представлены военные карты, отрывки из документов и исторические фотографии тех времен.

Вторая выставка - «Географические названия Дальнего Востока на значках».

Географические названия, сопровождающие нас в течение всей жизни, несут в себе информацию, связанную с такими науками, как история, этнография, археология, языкознание. Они отражают исторические и географические реалии и вызывают большой интерес не только у тех, кто проживает на данной территории, но и у всех, кто интересуется происхождением географических названий.

На выставке, как нетрудно догадаться, представлена серия значков, в основном произведенных во времена СССР. На значках можно увидеть названия поселков и предприятий со всего Дальнего Востока.

Третьяковская галерея представляет видеоэкскурсию в двух частях по творчеству Ильи Репина. Вместе с доктором искусствоведения, заведующей отделом живописи второй половины XIX - начала XX века Третьяковской галереи и куратором выставки Татьяной Юденковой вы узнаете историю картины «Иван Грозный и сын его Иван»; ответите на вопрос - в чем сюжет и кто изображен на картине «Не ждали»; узнаете, чем не нравились картины Репина современникам.

…И НЕМНОГО КИНО

Из развлечений во внешнем мире нам по-прежнему доступно только автокино на Заимке. В начале июля в афише кинотеатра появятся два новых фильма - «Соник в кино» и «Человек-невидимка», расписание сеансов уточняйте в Instagram-аккаунте кинотеатра.

«Красотка в ударе» (12+) - комедия. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Красотка в ударе» (12+) - комедия.

Полина - обычная девушка: заурядная внешность, проблемы дома и на работе, встречи с одноклассниками по случаю… Но однажды она понимает, что проснулась настоящей красоткой, и теперь перед ней открыты все двери! Или ей это только кажется?

В ролях: Юлия Александрова, Андрей Бурковский, Яна Кошкина, Павел Ворожцов.

«Неистовый» (18+) - триллер. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Неистовый» (18+) - триллер.

Нет ничего опаснее человека, доведенного до точки кипения. Особенно если жизнь обошлась с ним несправедливо, и теперь ему нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре.

В ролях: Рассел Кроу, Джимми Симпсон, Гэбриел Бейтман, Карен Писториус, Люси Фауст.

«Форпост» (18+) - драма, военный, исторический фильм. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Форпост» (18+) - драма, военный, исторический фильм.

Небольшой отряд американских солдат, защищая отдаленный форпост в Афганистане, подвергается яростной атаке 400 талибов. Чтобы выжить в этой мясорубке, героям фильма предстоит преодолеть предел человеческих возможностей.

В ролях: Орландо Блум, Скотт Иствуд, Калеб Лэндри Джонс, Джейкоб Скипио, Майло Гибсон.