Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 17 августа Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 17 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число заболевших коронавирусом 9014. Из них выздоровевших 6802 человека, скончавшихся 79, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 64 новых случая заболевания COVID-19.

- Среди заболевших больше всего людей в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают восемь пациентов старше 65 лет, 13 детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет. По данным на утро 17 августа 2020 года, 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, - прокомментировали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в районах Хабаровского края ФОТО: региональный минздрав

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечатся 243 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются около 2,4 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.