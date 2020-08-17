Четыре человека, среди которых малолетний ребенок, погибли в ДТП на Комсомольской трассе

Дорогу не поделили грузовик и маршрутное такси ФОТО: прислано очевидцем

Трагедия произошла на 64-м километре автомобильной дороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре рано утром 17 августа. Дорогу не поделили грузовик Hino и маршрутное такси, следовавшее в Николаевск-на-Амуре. Автомобили двигались во встречном направлении - маршрутка в сторону Комсомольска, а грузовик по направлению к Хабаровску. Ответ на вопрос, что стало причиной столкновения, дадут компетентные органы. Но печальный итог его мы можем подвести уже сейчас. Лобовое столкновение унесло жизни четверых - водителя микроавтобуса и троих пассажиров, среди которых малолетний ребенок. Остальным потребовалась помощь сначала сотрудников МЧС - самостоятельно покинуть покореженные транспортные средства люди не смогли - а потом медиков.

- Трое выжили. Водитель фуры, мужчина и девочка, сидевшие на заднем сиденье в микроавтобусе, - рассказал «КП» - Хабаровск» очевидец произошедшего. - Люди возвращались из Приморья, из отпуска. Но вот не доехали.

Информацию подтвердили и в МЧС России по Хабаровскому краю.

- В ДТП пострадали двое взрослых и один несовершеннолетний, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю. - С травмами различной степени тяжести они госпитализированы во вторую краевую больницу города Хабаровска. На месте происшествия работает группа из восьми человек и две единицы техники. С пострадавшими и их родственниками работают психологи Дальневосточного филиала центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Для выяснения обстоятельств ДТП на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. В общей сложности к ликвидации аварии привлекли 25 человек и восемь единиц техники.