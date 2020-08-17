Биробиджанский активист выступил в защиту подтопленцев

Биробиджанский активист провел одиночный пикет Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Сегодня корреспондент «КП»-Хабаровск» проходил по площади Дружбы, примыкающей к мэрии Биробиджана, и увидел велосипедиста. Энергичный бородач, который оказался общественным активистом Георгием Нацвлишвили (он же - Гиви), спешился и развернул одиночный плакат с текстом «Биробиджан. Мэра А. С. Головатого за утрату доверия и бездействия в отставку. Город тонет». На самом энтузиасте была белая футболка с надписью «Чиновники - воры, правосудие продажно». Что же сподвигло активиста на такой шаг?

По словам Гиви, в конце июля и первой половине августа на Биробиджан обрушились мощные ливни. Это привело к разливу рек и резкому подъему уровня грунтовых вод. Областной центр, построенный на заболоченной местности и лишенный эффективной системы водоотводов, стал в очередной раз тонуть.

- Ко мне обратились за помощью десятки жителей из разных микрорайонов Биробиджана. Люди сообщали, что они тонут, а помощь им никто не оказывает. Я решил разобраться с ситуацией и отправился по указанным адресам, - рассказал Георгий Нацвлишвили.

Увиденное ужаснуло его. По словам Гиви, на некоторых городских улицах воды по пояс, даже в болотниках тяжело передвигаться. Местами нужно надевать специальный гидрозащитный костюм, чтобы преодолеть затопленную местность.

- Огороды поплыли, уличные туалеты утонули. Подтопленцы пьют воду, которая перемешана с фекалиями. В микрорайоне «Второй Биробиджан», в частном секторе, вообще жуткая ситуация. Я вчера там был. Надел «эльку», потому что только в ней пройти можно. Я снял видео, где дети с флягой пробираются по пояс в грязной воде, чтобы где-то добыть чистую воду, пригодную для питья. Хотел выложить это видео в Instagram, но мою страницу заблокировали. Почему никто не помогает подтопленцам? Почему им не доставляют воду? Я требую, чтобы в Биробиджане ввели режим ЧС, чтобы люди получили компенсации за погибший урожай и за скотину, которую им пришлось зарезать из-за наводнения. Бежать людям некуда. Они на крышах сидят, на лодках передвигаются, а помощи нет. Это недопустимо! - пояснил кузнец и блогер.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЖДУТ ПРИКАЗА?

Кроме незамедлительного введения режима ЧС, Гиви будет добиваться отставки мэра Биробиджана Александра Головатого как утратившего доверие местных жителей и не справляющегося со своими обязанностями. Об этом активист сообщил корреспонденту «КП»-Хабаровск».

- Пусть наш градоначальник поживет в каком-то из затопленных домов и почувствует, что это такое. Почему никто из чиновников до сих пор не встретился с десятками пострадавших? В Биробиджане вообще начальство какое-то есть? Подтопленцы звонят в мэрию, а им обещают, что в конце недели приедут какие-то комиссии. Словно нарочно тянут время, чтобы вода с подворий ушла, чтобы ничего не выплатить пострадавшим, - поделился своим мнением Гиви.

Как сообщил источник в ГУ МЧС России по ЕАО, режим ЧС должен быть введен правительством Еврейской автномной области. Это решается на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но пока режим ЧС в связи с наводнением в ЕАО не введен, причина этого неизвестна...