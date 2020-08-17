Это Хабаровск! (17_08_2020)

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На сегодняшний день на предприятиях и в организациях края работают 3 854 инвалида, в том числе, 2 834 инвалида – на рабочих местах, созданных или выделенных в счет квоты. С начала 2020 года количество инвалидов, трудоустроенных на такие рабочие места, возросло на 158 человек. О квотах и людях в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с начальником Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, Андреем Коротковым.

Андрей Коротков, начальник Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края Фото: Сергей ПЯТКОВ

12 августа в прямом эфире ВРИО Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв дал радио «Комсомольская правда - Хабаровск» эксклюзивное интервью в котором ответил на множество интересующих наших радиослушателей вопросов. Для всех, кто это пропустил мы повторили запись эфира с Михаилом Владимировичем, а после обсудили интервью с политологом Евгением Чадаевым.