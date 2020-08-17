Чем запомнится жителям Хабаровского края Александр Витько Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 17 августа врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев освободил от занимаемой должности краевого министра здравоохранения Александра Витько. Высокий пост он занимал с марта 2007 года. Встречались в его политической карьере взлеты и падения, однако, вплоть до сегодняшнего дня ему удавалось сохранить свое кресло. Но, и на старуху бывает проруха: на очередном аппаратном совещании Михаил Дегтярев озвучил свое решение: Александр Витько покинет правительство, а его место займет заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, который также будет исполнять обязанности зампреда правительства.

Итак, что же сделал Александр Валентинович Витько за время пребывания на посту министра здравоохранения?

СНАЧАЛА О ХОРОШЕМ

Наш регион, это территория с относительно низкой плотностью населения. А значит, в целом ряде отдаленных районов о качественной медицине не приходится даже мечтать. Несмотря на льготы, положенные медикам в рамках федеральной программы «Земский доктор», желающие работать в районах, приравненных к Крайнему Северу, отнюдь не выстраиваются в очередь. И здесь на счет Александра Витько можно записать сразу два очка. Первое, начатое еще в 2010 году реформирование системы фельдшерско-акушерских пунктов (в просторечии ФАПов). Второе, медицинский поезд «Терапевт Матвей Мудров» и «Теплоход здоровья», доставляющие узких специалистов в самые отдаленные регионы края.

Нельзя забыть и о телемедицине, внедрение которой активно продвигал Витько, о новых лечебных учреждениях, таких как Центр сосудистой хирургии. Но, есть во всей этой бочке меда и порядочно дегтя.

СКАНДАЛЫ, СЛУХИ, РАССЛЕДОВАНИЯ

Самый известный, пожалуй, скандал, связанный с именем Александра Витько, разразился в 2017 году. Поводом для судебного разбирательства, грозившего уголовным сроком стала закупка дезинфицирующих средств для ряда больниц Хабаровского края. Министра здравоохранения обвиняли тогда в превышении должностных полномочий. От должности от тогда был отстранен, временно исполняющим стал Кирилл Пошатаев, бывший главный врач Второй краевой клинической больницы Хабаровска. Шума было много, однако в мае 2018 года Краевой суд поставил жирную точку в этом непростом деле, вины Витько не усмотрев.

Сложно упомнить, сколько раз политологи предсказывали скорый крах политической карьеры Александра Витько, особенно, часто ему прочили отставку после победы на выборах в 2018 году Сергея Фургала. Губернатор не был склонен к сантиментам, и, в результате, министр частенько попадал к нему «на ковер». Так, памятен жителям региона случай, когда после поездки в Комсомольск-на-Амуре Александр Валентинович назвал врачей, получающих низкие зарплаты лентяями. В ответ Фургал предложил министру самому занять место доктора, где-нибудь в Чегдомыне. Дальше словесной перепалки дело не пошло, но, осадочек остался.

В 2019 году инициативная группа граждан создала на сайте change.ru петицию, в которой требовали отставки министра. Ее подписало около 500 человек.

Ну и под занавес, напомним о скандале с коронавирусными выплатами медикам в мае 2020 года. За помощью к Фургалу обратился тогда персонал станций «Скорой помощи».

- Мне пожаловались работники кухни в больнице, где действительно зараженные коронавирусом. Надо посмотреть, что за ситуация. Я сторонник того, если есть возможность помочь, надо ею пользоваться, но не в ущерб другим гражданам, - сказал тогда Сергей Фургал.

Вопрос удалось решить, с помощью привлечения дополнительных средств.

«ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ НЕИЗВЕСТНО»

Дальнейшая судьба Александра Валентиновича туманна. Такой вывод можно сделать из формулировки, предложенной пресс-службой краевого правительства.

- Освобожден от должности, - коротко и емко указано на сайте правительства, что само по себе открывает простор для фантазии.

Впрочем, как говорится, поживем – увидим. Сам Александр Витько для комментариев недоступен.

БИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВИТЬКО

Александр Витько родился 31 мая 1966 года в Хабаровске. В 1983 году после окончания школы поступил в Хабаровский медицинский институт. В 1989 году окончил, получив специальность лечебное дело, врач-лечебник. В 1998 году окончил Хабаровскую академию экономики и права по специальности финансы и кредит, экономист.

С 1989 г. клинический ординатор кафедры госпитальной хирургии Хабаровского государственного медицинского института.

С 1991 по 1992 гг. — врач отделения торакальной хирургии 301 военного госпиталя, г. Хабаровск.

В 1992 — 1996 гг. — врач-онколог хирургического отделения краевого онкологического диспансера, г. Хабаровск.

В 1996 — 2000 гг. — врач-хирург хирургического отделения, заместитель главного врача по ресурсному обеспечению краевого онкологического диспансера, г. Хабаровск.

В 2001 — 2005 гг. — начальник организационно-методического отдела управления делами администрации города Хабаровска.

С 2000 по 2005 гг. — начальник отдела министерства здравоохранения Хабаровского края.

С 2005 по 2006 гг. — главный врач государственного учреждения здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаровского края.

В 2006 — 2007 гг. — первый заместитель министра здравоохранения Хабаровского края — начальник управления кадровой политики, информационной и экспертной работы.

С 21 марта 2007 г. и до настоящего времени – министр здравоохранения Хабаровского края.

меет награды: благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации (2004 г.); Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2010 г.); Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» (2010 г.); медаль Министерства здравоохранения Российской Федерации «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2014 г.); Почетная грамота Губернатора Хабаровского края (2015 г.); Благодарственное письмо Губернатора Хабаровского края (2014, 2016, 2017 гг.). Кандидат медицинских наук.

Женат. Воспитывает двоих детей.