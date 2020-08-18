Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 18 августа Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 18 августа 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 9086. Из них выздоровели 6910 человек, скончались 81, остальные получают лечение. За сутки в регионе зафиксировали 72 новых случая заболевания.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечатся 16 пациентов старше 65 лет, шесть детей и подростков в возрасте от одного года до 15 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в районах региона ФОТО: региональный минздрав

Почти у 55 пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края получает лечение 242 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей в настоящее время остаются более 2,4 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Отметим также, что в регионе выполнили в общей сложности больше 210 тысяч исследовании на новый коронавирус.