«Кто вы, мистер Дегтярев?»: врио губернатора побывал в прямом эфире радио «КП»

Врио губернатора побывал в прямом эфире радио «КП» Фото: Сергей ПЯТКОВ

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Программный директор радио «КП» - Хабаровск» Эдуард Грищук задал гостю вопрос, который задают себе, наверное, все жители Хабаровского края.

- Мы помним исторический вопрос: «Ху из мистер Путин?», который был задан на Давосском форуме в конце января двухтысячного года. Так кто он, Михаил Дегтярев? - поинтересовался Эдуард. - Политик? Хозяйственник? Управленец? Или кризис-менеджер, который был прислан к нам в регион?

- Я политик, имеющий опыт управления. Является ли кризис-менеджером тот, кто приехал в край, который десять дней был без руководителя? Конечно. Являюсь ли я кризис-менеджером в том смысле, что органы государственной власти настраиваю уже три недели? Да, являюсь, потому что первый заместитель прислал мне заявление об увольнении из Москвы по почте, второй первый заместитель мне положил заявление во второй день. Фактически правительство края было обезглавлено, - ответил Михаил Дегтярев.

Своей сильной стороной врио губернатора считает независимость от местных элит. По его мнению, «не потрафить родному человечку» приезжему проще, а, значит, он объективнее. Но при этом, отметил Михаил, нужно слушать народ, опираться на мнение людей.

«ВСТРЕЧУСЬ СО ВСЕМИ»

Во время эфира на телефон радио «КП» одновременно пытались дозвониться примерно 300 человек. Конечно, не получилось дать каждому звонившему слово, но и те вопросы от наших слушателей, что прозвучали в эфире, получились довольно обширными. Один из дозвонившихся сообщил, что у него есть много предложений по улучшению жизни в крае, и пожелал врио губернатора «разворошить осиное гнездо, больше общаться с людьми».

- Со всеми встретимся. Я же обещал, - заверил Михаил Дегтярев. - Когда снимем ограничения, выйду на большие форматы. Готов собирать стадионы, жать всем руки. Это я обещал. Кстати, меня тут засмеяли, что, мол, пять тысяч всего рукопожатий совершил, обещает пожать всем. Сразу посчитали: 3300 я должен пожать рук в день. Да я готов по десять тысяч пожимать. И буду пожимать, когда снимем ограничения.

Удивили Михаила Дегтярева природные богатства Хабаровского края, а точнее, контраст между богатыми недрами, лесами, водоемами и небогато живущими людьми.

- Люди живут небогато. Некоторые вообще за чертой бедности. И это несправедливость, - констатировал врио губернатора. - Почему так происходит? Во-первых, потому что есть сложная система, как добываются эти недра, как получаются лицензии, то есть Роснедра выдают лицензии на добычу полезных ископаемых, золото, олово, все, что угодно, уголь. А мы в крае на это практически не можем никак повлиять. Вот это несправедливость. Это я имел в виду.

ЦЕНЫ, КОРРУПЦИЯ И «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

Разговор перешел на проблемы в регионе: стройки в Комсомольске встали, причем не по причине отсутствия финансов, а из-за, мягко скажем, человеческого фактора. Онкоцентр в Городе юности спроектирован без лестницы - как такое возможно? Как проект прошел госэкспертизу? Есть вопросы к состоянию общественного транспорта, благоустройству городской инфраструктуры. Причем, отметил Михаил Дегтярев, это по всему краю, даже в неоднократно признанном «самым комфортным» Хабаровске. И при этом в крае - высокие тарифы, в том числе на услуги ЖКХ, высокие цены на все - от продуктов до авиа- и железнодорожных билетов. Ну а проблемой аварийного жилья не озабочены только медведи, у которых собственные берлоги.

Михаил Дегтярев считает, что отчасти проблема в коррупции и повсеместной бюрократизации всех сфер жизни. Он привел цифру: 28% предпринимателей пожаловались на коррупцию.

- Знаете, кого? Депутатов! Где депутаты и где предприниматели? - недоумевал врио губернатора. - Каждый третий предприниматель опрошенный сталкивался с коррупцией депутата. Депутат - это законодатель. Причем тут предприниматель? Объясните мне. Вот такие у нас метаморфозы в Хабаровском крае.

Возможно, в высоких ценах на все и вся виновата в том числе и коррупция. Возьмем стоимость жилья в новостройках - она растет год от года, и пока нет предпосылок к ее снижению. Врио губернатора тоже поразился ценам на жилье.

- Мы сейчас с супругой подыскиваем себе жилье - я вздрогнул от цен (семья Михаила Дегтярева на днях прилетела в Хабаровск - прим. ред.). Это уровень Подмосковья. Очень хорошего Подмосковья! - с нажимом сказал врио губернатора. - Здесь два фактора. Первый, конечно, рынок. Как бы кто ни хаял наш родной Хабаровск, это очень хороший, комфортный и престижный для жилья город. Второй фактор сугубо экономический: стройматериалы, коррупционная составляющая в квадратном метре… Будем разбираться.

Одна из радиослушательниц задала вопрос по авиаперелетам: «Аэрофлот» передает полеты по плоским тарифам лоукостеру «Победа». Почему нас лишают возможности летать с комфортом нормальными самолетами? Мы опять - город второго сорта?».

- Есть обида, и она абсолютно справедливая, и с «Аэрофлотом» мы отдельно будем вести переговоры, - заверил Михаил Дегтярев. - Компания, где ее руководитель встречается с президентом, отчитывается перед Владимиром Путиным, и она, понятное дело, национальный перевозчик, и там требуется, возможно, слово высшего руководства страны, и я эти вопросы буду ставить.

Задали вопрос и про дальневосточный гектар, точнее, про прямую поддержку гектарщиков. Врио губернатора согласился, что дополнительные меры поддержки нужны.

- Толку от этого гектара никакого, если мы не даем возможности людям развиться, - согласился Михаил Дегтярев и пообещал, что в ближайшее время встретится с инициативной группой гектарщиков, обсудит проблемы и предложения.

Задали вопрос главе края и о судьбе наших спортивных команд - «Амура», ХК СКА «Нефтяник» и ФК СКА «Хабаровск». Много говорилось о финансовых проблемах клубов. Михаил Дегтярев пообещал, что пока поддерживать клуб будет бюджет. Движение всех средств взято под жесткий контроль правительства края. Есть задумки на будущее: привлечь спонсоров, провести маркетинговые мероприятия, чтобы клубы начали зарабатывать.

НЕ НАВРЕДИ

И, конечно, не могли собеседники обойти тему шествий в поддержку Сергея Фургала. Михаил Дегтярев предупредил: вреда от несанкционированных митингов больше, чем пользы. В первую очередь, для того человека, которого митингующие хотят поддержать.

- Никто еще не сказал и не артикулировал, что суд будет над Сергеем Ивановичем закрытым, что он не будет в Хабаровске, и что он будет без присяжных. То есть сегодня законодательство говорит о том, что любой суд открытый, что он по месту жительства обвиняемого и, возможно, с участием присяжных заседателей, - объяснил Михаил Дегтярев. - И любой, вышедший сегодня на несанкционированную акцию в поддержку Сергея Ивановича Фургала, наносит ему непоправимый вред. Потому что судебная система под давлением может принять как раз обратное требованиям решение. Никогда суд в городе, где люди взбудоражены по теме судебного заседания, не будет проходить. Судебная система на это не пойдет. Ни в одной стране мира. То же самое про присяжных. Если в городе спокойно, тогда компьютер выбирает автоматически присяжных заседателей, и они участвуют в судебном заседании. Если есть хоть один шанс, что присяжные окажутся ангажированными, займут ту или иную сторону в этом вопросе, тогда это решение не будет принято никогда.