Расписание матчей футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на август 2020 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Сезон 2020-2021 годов «СКА-Хабаровск» начал 1 августа. Дебютный матч армейцы провели в Грозном с новичком Футбольной национальной лиги владикавказской «Аланией». Поединок сложился для «красно-синих» удачно. Игроки забили целых четыре мяча, пропустив два.

Затем последовал переезд в Иваново и состоявшийся 8 августа поединок с местным «Текстильщиком». Ничего не предвещало беды, но бодрых на старте армейцев сейчас было не узнать. Не самая сильная команда из Подмосковья сумела не только отбить все атаки на свои ворота (справедливости ради стоит отметить, их было не так много - прим авт.), но и, воспользовавшись ошибкой защитника СКА, забить единственный гол, решивший исход встречи.

- Ну уж тут-то надо брать очки, - писали болельщики хабаровской футбольной команды в социальных сетях.

«СКА-Хабаровск» перебрался в Самару на великолепный, построенный к чемпионату мира по футболу стадион, чтобы 12 августа встретиться с «Крыльями Советов».

Команда «упала» в ФНЛ из Премьер-лиги отечественного футбола, там сменились главный тренер и едва ли не половина состава. Но и этот поединок фанатов разочаровал. Поражение со счетом 0:2 и красная карточка у Ираклия Квеквескири.

Матчем с астраханским «Волгарем» «СКА-Хабаровск» открыл домашнюю серию игр 16 августа. И тут уж армейцы порадовали своих фанатов, которым, кстати, буквально за несколько дней до этого разрешили доступ на стадион. Гол в этом матче был всего один, зато решающий. Забитый на восьмой минуте матча Дмитрием Барковым мяч гости так и не смогли отыграть.

Итог на сегодня: две победы и два поражения за четыре тура Первенства ФНЛ и десятое место в турнирной таблице с шестью очками в активе.

Оставшиеся матчи в августе ФК «СКА-Хабаровск»:

22 августа, суббота, «СКА-Хабаровск» - «Факел». Первенство ФНЛ. Стадион имени Ленина, начало в 15:00 по местному времени.

26 августа, среда, «СКА-Хабаровск» - «Факел». 1/64 Кубка России. Стадион имени Ленина, время матча уточняется.

30 августа, воскресенье, «СКА-Хабаровск» - «Шинник». Стадион имени Ленина, время матча уточняется.

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