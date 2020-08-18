Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев готов к диалогу с митингующими в рамках «Народного совета» Фото: Правительство Хабаровского края

Впервые идея об организации Народного совета была озвучена врио губернатора во время его первой деловой поездки по региону. Тогда Михаил Дегтярев посетил Ванинский и Советско-Гаванский районы и впервые пообщался с протестующими. Прямо на дороге глава региона встретился с колонной жителей Ванино, устроивших автопробег в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Врио губернатора услышал тогда много вопросов, на которые попытался дать мотивированные ответы. Что же до прочего, то именно тогда, на участке трассы Ванино - Советская Гавань Дегтярев впервые произнес словосочетание «Народный совет». И вот, слова не разошлись с делом. Накануне пресс-служба правительства Хабаровского края анонсировала создание этого органа.

- Народный совет формируется из числа граждан, представителей общественных, научных и иных организаций, представителей средств массовой информации, членов региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований, - говорится в сообщении. - Михаил Дегтярев неоднократно подчеркивал, что приглашает к общению самых ярких и активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов.

Новый орган будет носить консультативные функции. Ожидается, что в него войдет целый ряд компетентных жителей региона, обладающих авторитетом, знаниями, жизненным опытом и активной жизненной позицией. По задумке инициаторов этот орган должен стать мостиком между жителями и властью.

- Я приглашаю протестующих к диалогу, - выразил свою позицию Михаил Дегтярев. - Сергей Иванович Фургал - мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в Народный совет для постоянной связи с властью.

Желающие войти в новый консультативный орган могут сделать это несколькими способами:

- собрать более 250 голосов на портале «Голос27»;

- предоставить оценочной комиссии подписной лист с не менее чем ста подписями.

Блогеры, у которых не менее пяти тысяч подписчиков в социальных сетях, могут обратиться с заявлением. Также в состав совета войдут представители уже существующих общественных советов при органах исполнительной власти. Наконец, некоторое количество членов совета Михаил Дегтярев пригласит лично.

Подробную информацию о порядке подачи обращения на включение в Народный совет при губернаторе края, его задачах и функциях можно получить по телефонам: 8 (4212) 40-21-35, 32-97-96.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Хабаровском крае после заключения под стражу экс-губернатора региона Сергея Фургала. Его обвиняют в организации в период 2004-2005 годов двух заказных убийств и покушения на убийство. Ранее, в ноябре 2019 года, по этому делу были задержаны еще четверо жителей Хабаровского края, в том числе бывший депутат и совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков.